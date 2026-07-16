Ключевые моменты:

Сергей Стерненко заявил, что отдельные представители военного руководства системно блокировали реформы в ВСУ.

Стерненко утверждает, что по указанию Генерального штаба его не допускали к работе с военными бригадами.

Он заявил, что инициативу по официальному оформлению мастерских беспилотных систем при бригадах не удалось реализовать.

Бывший советник сообщил, что обращался к одному из заместителей главнокомандующего ВСУ, однако со временем тот перестал выходить на связь.

Стерненко заявил о саботаже реформ в ВСУ

Бывший советник министра обороны Михаила Федорова Сергей Стерненко заявил, что отдельные представители военного руководства системно препятствовали введению реформ в Вооруженных силах.

По его словам, он работал над проектом, направленным на повышение боеспособности подразделений сил обороны. Инициатива предусматривала комплектование воинских частей личным составом, обеспечение их необходимым имуществом, отказ от ручного управления и назначение профессиональных командиров.

Для реализации этих задач, по поручению тогдашнего министра обороны, Стерненко совершал рабочие поездки в воинские части. Однако, как он утверждает, представители Генерального штаба давали указания не допускать его в бригады.

В качестве примера он привел случай, когда уже во время поездки получил уведомление от представителей одной из бригад об отмене встречи из-за приказа не допускать его к работе с подразделением.

Кроме того, Стерненко рассказал о сложностях с внедрением инициативы по официальному оформлению мастерских беспилотных систем при бригадах. По его словам, в настоящее время военнослужащие ремонтируют, модернизируют дроны и готовят боеприпасы, фактически выполняют инженерные функции. Правда, документально занимают другие должности, в том числе минометчиков или стрелков.

Он отметил, что команда аналитиков Министерства обороны провела исследования, собрала опыт самых эффективных подразделений и подготовила соответствующее штатное расписание для таких мастерских. Однако после передачи документа в Генеральный штаб, по словам Стерненко, его так и не утвердили.

Бывший советник также сообщил, что обращался к одному из заместителей главнокомандующего ВСУ с просьбой помочь решить этот вопрос. По его словам, сначала генерал пообещал разобраться, но со временем перестал отвечать на сообщения и телефонные звонки. Такие действия Стерненко назвал саботажем.

Также он добавил, что долго пытался решать проблемные вопросы без публичной огласки, чтобы не повредить работе Министерства обороны и его руководства. Однако, по его словам, из-за системного сопротивления со стороны Генерального штаба такая тактика не принесла результата.

Стерненко подчеркнул, что, по его мнению, команда Михаила Федорова прилагала значительные усилия для внедрения изменений, однако реализация реформ усложнялась из-за их блокирования и нежелания отдельных представителей военного руководства поддерживать эти инициативы.

Напомним, в Одессе на Дерибасовской состоялась акция в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова. Участники акции выразили поддержку бывшему главе Минобороны.