Ключевые моменты:

В результате ракетного удара по Одессе повреждено складское помещение одного из предприятий.

После попадания возник пожар, также повреждены два грузовых автомобиля.

По данным ГСЧС, погибших и пострадавших в результате этого удара нет.

Вечером 14 июля российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы. О повреждении территории одного из предприятий города ранее сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам главы ОВА, информация о пострадавших на тот момент не поступала, на месте работали соответствующие службы.

Позже подробности атаки сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации спасателей, в результате прилета вражеской ракеты было разрушено складское помещение одного из предприятий. На месте возник пожар. Также повреждены два грузовика.

«К счастью, погибших и пострадавших нет», – отмечают в ГСЧС.

Напомним, вечером 14 июля российские войска также нанесли удар по Одессе, в результате которого, по данным Одесской городской военной администрации, есть погибшие и раненые.

Ранее РФ атаковала порт Одесчины и частный сектор в пригороде Одессы. В результате этик атак также есть погибшие и пострадавшие.