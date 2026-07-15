Ключевые моменты:

В результате утренней атаки на Одессу погибли три человека, еще трое пострадали.

Ракетный удар повредил многоэтажный жилой дом, спасатели вывели из него трех жителей, включая двух детей.

Повреждены также нежилые здания, газопровод, предприятие и другие объекты инфраструктуры.

О последствиях утренней атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Массированная комбинированная ракетно-дроновая атака на Одесщину продолжается уже пятые сутки подряд. Враг целенаправленно наносит удары по мирному населению, гражданской, промышленной и портовой инфраструктуре региона», – написал Кипер.

По его информации, в Одессе в результате ракетного удара поврежден многоэтажный жилой дом.

«К сожалению, погибли три человека, еще по меньшей мере три пострадали, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Спасатели спасли трех жителей, среди которых двое детей. Также повреждено нежилое здание и газопровод, что привело к пожару. Возгорание уже ликвидировано», – добавил глава ОВА.

Местные СМИ и Telegram-каналы также сообщают, что один человек погиб при спуске к морю, также погиб человек, который делал ремонт в доме, И еще одну жертву нашли возле пострадавшего дома. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, повреждены одноэтажное здание и склад готовой продукции производственного предприятия. Повреждены грузовые автомобили. Возникшие на местах прилетов пожары спасатели ликвидировали.

Помимо этого, Кипер сообщил, что на юге области в результате атаки вражеских беспилотников повреждена операторская автозаправочная станция. Возгорания на месте не возникло.

Информация о других погибших или пострадавших пока не поступала.

На местах продолжают работать спасатели, коммунальные службы и правоохранители. Специалисты фиксируют последствия российского удара и ликвидируют последствия атаки.

Как сообщалось ранее, вечером вторника, 14 июля, россияне вновь нанесли ракетный удар по Одессе. По последним официальным данным, в результате этой атаки погибли три человека, еще трое получили ранения. Повреждены жилые дома.

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