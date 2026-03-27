Ключевые моменты:

  • В Одессе семьи погибших военных возмущены решением власти заменить общественные слушания на малозначимое обсуждение
  • Семьи критикуют предложенные эскизы мемориала, называя их типовыми и не связанными с одесской идентичностью
  • Конфликт обострился после эмоциональной встречи в мэрии, обсуждение назначено на 3 апреля
  • «Это не диалог, а сбор отзывов на готовые решения»

Основная волна возмущения вызвана распоряжением и.о. городского головы № 156 от 23.03.2026, согласно которому 3 апреля состоятся именно общественные обсуждения, а не слушания, как обещали ранее.

Представители общественных организаций подчеркивают существенную разницу между этими форматами:

  • Общественные слушания — это живой диалог, где жители могут инициировать вопросы, вести дискуссию и выносить обязательные к рассмотрению рекомендации.
  • Общественные обсуждения часто имеют заочный формат (сбор писем или опросы) и фактически являются лишь реакцией общества на уже подготовленные властью проекты.

— Нам город сейчас не дает выбора, они эти памятники уже решили раньше сделать без нас, — отмечают представители семей погибших, подчеркивая, что во всех предыдущих официальных ответах и протоколах встреч речь шла именно о формате слушаний.

Вместо одесского символизма — «магазинная штамповка»

Проекты надгробий
Городская власть Одессы предлагает такие варианты надгробий. Но родные погибших защитников против темных цветов и других элементов дизайна
Проекты надгробий
Родственники погибших героев подчеркивают, что памятники должны иметь одесскую специфику

Помимо процедурных вопросов, семьи возмущены предложенными эскизами надгробий. По словам Ирины Орлянской, соосновательницы ГО «Родина Ангелов Света», ранее с городской властью уже были достигнуты договоренности о создании уникального мемориала, который отражал бы одесскую идентичность.

В частности, разрабатывался проект из светлого гранита, где центральным элементом был казацкий якорный крест. Однако нынешние предложения власти родственники называют «магазинной штамповкой», которая перечеркивает предыдущие наработки. Семьи настаивают: мемориал должен быть индивидуальным и эксклюзивным для Одессы, а не типовым.

Четыре часа напряжения в мэрии

Светлые надгробия
Надгробия обязательно должны быть светлыми — подчеркивают родственники погибших. Именно такие образцы сейчас выставлены в помещении мэрии на улице Косовской

Ситуация обострилась после встречи родственников с чиновниками, которая длилась около четырех часов и была крайне эмоциональной. По словам активистов, новое руководство пытается отменить решения, принятые предыдущей властью.

В настоящее время городская власть назначила обсуждение на 3 апреля в 11:00 в Большом зале горсовета (пл. Биржевая, 1). Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться до 2 апреля включительно, подав заявление в Департамент по делам ветеранов (лично, по почте на dsv@omr.gov.ua или по тел. 705-18-40).

Семьи погибших призывают общество не оставаться в стороне, ведь речь идет о достойном чествовании тех, кто отдал жизнь за Одессу и Украину.

Ранее мы сообщали, что между властью Одессы и родственниками погибших воинов было принято решение: судьбу внешнего вида военных захоронений решат общественные слушания.

Также «Одесская жизнь» рассказывала о намерениях утвердить единый унифицированный образец надгробий для увековечения памяти погибших защитников и защитниц Украины.

