Ключевые моменты:

В Одессе семьи погибших военных возмущены решением власти заменить общественные слушания на малозначимое обсуждение

Семьи критикуют предложенные эскизы мемориала, называя их типовыми и не связанными с одесской идентичностью

Конфликт обострился после эмоциональной встречи в мэрии, обсуждение назначено на 3 апреля

«Это не диалог, а сбор отзывов на готовые решения»

Основная волна возмущения вызвана распоряжением и.о. городского головы № 156 от 23.03.2026, согласно которому 3 апреля состоятся именно общественные обсуждения, а не слушания, как обещали ранее.

Представители общественных организаций подчеркивают существенную разницу между этими форматами:

Общественные слушания — это живой диалог, где жители могут инициировать вопросы, вести дискуссию и выносить обязательные к рассмотрению рекомендации.

Общественные обсуждения часто имеют заочный формат (сбор писем или опросы) и фактически являются лишь реакцией общества на уже подготовленные властью проекты.

— Нам город сейчас не дает выбора, они эти памятники уже решили раньше сделать без нас, — отмечают представители семей погибших, подчеркивая, что во всех предыдущих официальных ответах и протоколах встреч речь шла именно о формате слушаний.

Вместо одесского символизма — «магазинная штамповка»

Помимо процедурных вопросов, семьи возмущены предложенными эскизами надгробий. По словам Ирины Орлянской, соосновательницы ГО «Родина Ангелов Света», ранее с городской властью уже были достигнуты договоренности о создании уникального мемориала, который отражал бы одесскую идентичность.

В частности, разрабатывался проект из светлого гранита, где центральным элементом был казацкий якорный крест. Однако нынешние предложения власти родственники называют «магазинной штамповкой», которая перечеркивает предыдущие наработки. Семьи настаивают: мемориал должен быть индивидуальным и эксклюзивным для Одессы, а не типовым.

Четыре часа напряжения в мэрии

Ситуация обострилась после встречи родственников с чиновниками, которая длилась около четырех часов и была крайне эмоциональной. По словам активистов, новое руководство пытается отменить решения, принятые предыдущей властью.

В настоящее время городская власть назначила обсуждение на 3 апреля в 11:00 в Большом зале горсовета (пл. Биржевая, 1). Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться до 2 апреля включительно, подав заявление в Департамент по делам ветеранов (лично, по почте на dsv@omr.gov.ua или по тел. 705-18-40).

Семьи погибших призывают общество не оставаться в стороне, ведь речь идет о достойном чествовании тех, кто отдал жизнь за Одессу и Украину.

