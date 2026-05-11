Ключевые моменты:

В Одессе провели программу «Сила без мандата: женский опыт ответственности»

Участницы говорили об истощении, травмах войны и поиске внутренней опоры

Снайпер «Танго» откровенно рассказала о ранении и возвращении к жизни

Организаторы хотят сделать такие встречи постоянным пространством поддержки

Журналистка «Одесской жизни» Елена Кудряшова побывала на встрече в Одесской политехнике и лично пообщалась с участницами программы — военными, преподавательницами, художницами и активистками. Тема психологического истощения и поддержки украинцев во время войны сегодня является частью государственных и международных программ помощи, в частности направлений Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» и инициатив по поддержке ветеранов и гражданских, переживающих последствия войны. Именно поэтому подобные открытые разговоры сегодня выходят далеко за рамки академических дискуссий и становятся важной частью общественного диалога.

Как не потерять себя во время войны — обсуждение в Одессе

Программу «Сила без мандата: женский опыт ответственности» организовали Национальный университет «Одесская политехника», Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского, ОГАСА, общественные организации и международные партнеры. К Одессе присоединились также участницы из других городов Украины и из-за рубежа.

— Это не формальная конференция и не сугубо научное мероприятие, — объясняла организатор встречи, доцент Одесской политехники Наталья Рыбка. — Здесь собрались женщины-профессионалы из очень разных сфер — философы, артистки, режиссеры, военные. Мы хотели обменяться опытом переживания войны, переживания трагедии, найти точки роста и моменты возрождения — и себя, и страны.

В зале говорили о выгорании, усталости и страхах, которые сегодня уже давно перестали быть чем-то исключительным. Но одновременно — о смыслах, которые позволяют людям двигаться дальше даже тогда, когда сил почти не остается.

Профессор Черкасского государственного технологического университета Анжела Бойко говорила о философии не как об абстрактной теории, а как о способе выжить во время войны. Она вспоминала Виктора Франкла, логотерапию и право человека самостоятельно определять свое отношение к происходящему.

— Смысл невозможно уничтожить извне, — подчеркивала она. — Ракетами можно разрушить дома, но нельзя забрать у человека его внутреннюю позицию. И именно это сегодня становится для многих практическим инструментом выживания.

Но, пожалуй, самым тяжелым и эмоциональным стал разговор со снайпером Татьяной с позывным «Танго». Женщина из Славянска. Она говорила о ранении, потере мотивации и состоянии, когда человеку кажется, что жить дальше уже нет сил.

Когда-то Татьяна тренировала спортсменов, воспитывала чемпионов, имела собственный танцевальный клуб и жила активной жизнью.

В 2022 году жизнь женщины изменилась. Сначала на фронт ушел муж, а потом и она сама. И вот уже пятый год Татьяна — снайпер. И защищает границы нашей страны.

Однако после тяжелого ранения ей пришлось буквально собирать себя заново.

— Я очень долго воспринимала себя как неполноценного человека, — признавалась военная. — Но поняла: если постоянно жить болью о том, какой ты была вчера, у тебя не останется шанса быть счастливой завтра.

В зале слушали молча. Особенно — ее слова о военных, которые часто отталкивают помощь, но при этом не могут оставаться один на один с пережитыми травмами.

— Не отворачивайтесь от них, — просила она. — Не будьте навязчивыми, но и не оставляйте их в одиночестве.

Еще одна история, прозвучавшая во время встречи, больше напоминала сценарий фильма. Активистка и музыкант Катя Ткаченко рассказала о годах жизни в Китае, преподавании украинского языка, культурной дипломатии и о том, как после начала полномасштабной войны ее фактически заставили молчать.

Она обучала китайских студентов украинскому языку, проводила культурные лекции, рассказывала об Украине через музыку, литературу и традиции. Постепенно количество студентов на ее курсах выросло с нескольких десятков до сотен.

— Я поняла, что иногда единственный способ достучаться до людей — через культуру и человеческий контакт, — говорила Катя. — Не через политические лозунги, а через язык, песню, эмоцию.

После лекции об уйгурах и важности сохранения культурной идентичности ей запретили въезд в Китай. Но даже об этом она говорила без озлобления — скорее как об опыте борьбы за право оставаться собой.

— Самое главное — не потерять себя, — сказала она в конце. — Если человек остается собой, он обязательно найдет свой путь.

Именно это ощущение — поиска внутренней опоры — и стало главной атмосферой встречи. Здесь говорили не только о войне как о фронте или новостях. А о войне как о ежедневном опыте женщин, которые работают, преподают, волонтерят, служат, теряют близких, переживают истощение — и все равно продолжают держаться.

Организаторы говорят: такие встречи хотят продолжать и дальше. Потому что сегодня украинскому обществу нужны не только оружие или экономическая поддержка, но и пространство для честного разговора, осмысления пережитого и поиска новых смыслов.

И, возможно, именно такие разговоры помогают людям не рассыпаться окончательно — даже во время большой войны.

Читайте также: