Ключевые моменты:

3 апреля в Одессе пройдет общественное обсуждение единого образца надгробий для погибших защитников и защитниц Украины.

Для участия в слушаниях необходимо предварительно зарегистрироваться с 25 марта по 2 апреля.

Принять участие могут жители Одессы и переселенцы, проживающие в городе.

Когда состоятся общественные слушания

Общественные слушания состоятся 3 апреля 2026 года в 11:00 в Большом зале здания Одесского городского совета (пл. Биржевая, 1).

Для участия в обсуждении необходимо пройти предварительную регистрацию, которая продлится с 25 марта по 2 апреля. Чтобы подать заявку, следует обратиться в Департамент по делам ветеранов одним из удобных способов:

лично в профильный департамент;

письменно на электронную почту: dsv@omr.gov.ua;

по телефону: (048) 705 18 40.

Что указать в заявлении?

В обращении необходимо предоставить свои данные: ФИО, дату рождения, адрес регистрации в Одессе и контактный номер телефона.

Важно отметить, что в консультациях могут участвовать только официально зарегистрированные жители Одессы, а также внутренне перемещенные лица (при наличии справки переселенца).

В день обсуждений регистрация в здании мэрии начнется в 10:30. Всем участникам при себе обязательно иметь паспорт, а переселенцам – справку о взятии на учет.

Также напомним, что в мобильном приложении MISTO до конца марта проходят два важных опроса: о состоянии городских дорог и послевоенном видении Одессы.