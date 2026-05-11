Ключевые моменты:

Двое саперов-гуманитарщиков заблудились и попали в серую зону на Херсонщине.

Спасательную операцию провели бойцы 122-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Молодых людей эвакуировали из опасного района и доставили в медпункт.

Спасение гуманитарных саперов на Херсонщине

В 122-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ рассказали об операции по спасению двух представителей организации гуманитарного разминирования, которые оказались в опасной зоне возле линии фронта на Херсонщине.

По информации военных, молодые люди направлялись с гуманитарной миссией для помощи жителям освобожденных территорий. Однако из-за ошибки на маршруте они заблудились и оказались в серой зоне — территории, находящейся под постоянной угрозой атак российских беспилотников.

Военные отмечают, что в тот момент ситуация была критической, а счет шел буквально на минуты.

Для эвакуации гуманитарных саперов была организована совместная операция нескольких подразделений. В ней участвовали управление батальона, группа гражданско-военного сотрудничества и группа беспилотных систем.

В бригаде подчеркнули, что благодаря четкой координации между подразделениями удалось быстро провести сложную спасательную операцию и вывести молодых людей из зоны боевых действий.

После эвакуации их доставили в медицинский пункт, где врачи оказали первую помощь. Несмотря на высокий риск для жизни, оба мужчины серьезно не пострадали.

В подразделении отметили, что этот случай стал примером слаженной работы украинских военных и подтверждением того, что помощь получают все, кто работает ради безопасности людей и восстановления освобожденных территорий.

