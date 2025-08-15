Ключевые моменты:

С 18 августа по 1 сентября 2025 года в Одессе временно закрывается движение по Газовому переулку в пределах улицы Приморской. Причина – капитальный ремонт 3-й очереди транспортной эстакады Одесского морского торгового порта;

Ограничения повлияют на движение транспорта в районе порта и прилегающих улиц.

По информации пресс-службы Одесского горсовета, в связи с необходимостью проведения капитального ремонта 3-й очереди транспортной эстакады Одесского морского торгового порта в переулке Газовом, движение транспорта по данному переулку будет временно закрыто в пределах улицы Приморской.

Ограничение продлится с 18 августа по 1 сентября 2025 года.

Как сообщала «Одесская жизнь», с сегодняшнего дня в Одессе из-за ремонта на участке улицы 28-й бригады (бывшая Паустовского) временно изменены конечные остановки маршрутных автобусов №165, №190, №240, №242.

