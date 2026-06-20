Ключевые моменты:
- Одесский трамвай №1 временно сократил свой маршрут из-за проведения работ специалистами ДТЭК.
- Движение трамвая №7 ограничили из-за ремонта путей.
- Работу популярных трамвайных маршрутов №10 и №13 временно приостановили.
- Трамвай №27 продолжает возить пассажиров в обычном режиме.
В Одессе из-за плановых работ энергетиков и ремонта рельсов временно изменился график и схемы движения общественного транспорта.
По информации мэрии города, изменения затронули четыре популярных трамвайных маршрута:
- трамвай №1: из-за проведения работ компании ДТЭК временно курсирует только до улицы 28-й Бригады (бывшая улица Паустовского);
- трамвай №7: его движение ограничили из-за ремонта путей. Сейчас вагоны ходят от Старосенной площади также до улицы 28-й Бригады;
- трамваи №10 и №13: работу этих двух маршрутов администрация города временно приостановила до завершения ремонтных работ.
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В то же время трамвайный маршрут №27 продолжает курсировать по своему привычному графику, никаких изменений в его работе нет.
Пассажиров просят заранее планировать свои поездки по городу с учетом временных ограничений.
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