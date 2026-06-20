Ключевые моменты:

Одесский трамвай №1 временно сократил свой маршрут из-за проведения работ специалистами ДТЭК.

Движение трамвая №7 ограничили из-за ремонта путей.

Работу популярных трамвайных маршрутов №10 и №13 временно приостановили.

Трамвай №27 продолжает возить пассажиров в обычном режиме.

В Одессе из-за плановых работ энергетиков и ремонта рельсов временно изменился график и схемы движения общественного транспорта.

По информации мэрии города, изменения затронули четыре популярных трамвайных маршрута:

трамвай №1 : из-за проведения работ компании ДТЭК временно курсирует только до улицы 28-й Бригады (бывшая улица Паустовского);

: из-за проведения работ компании ДТЭК временно курсирует только до улицы 28-й Бригады (бывшая улица Паустовского); трамвай №7 : его движение ограничили из-за ремонта путей. Сейчас вагоны ходят от Старосенной площади также до улицы 28-й Бригады;

: его движение ограничили из-за ремонта путей. Сейчас вагоны ходят от Старосенной площади также до улицы 28-й Бригады; трамваи №10 и №13: работу этих двух маршрутов администрация города временно приостановила до завершения ремонтных работ.

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В то же время трамвайный маршрут №27 продолжает курсировать по своему привычному графику, никаких изменений в его работе нет.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки по городу с учетом временных ограничений.

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