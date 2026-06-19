Ключевые моменты:

Новый ежедневный поезд «Бесарабія» отправится в первый рейс уже 28 июня 2026 года.

Выезд из Кишинева сместили на вечернее время, что значительно облегчит жизнь пассажирам с пересадками.

В первом же рейсе появится новый детский вагон, который оборудовали всем необходимым для комфорта.

Поезд Киев — Кишинев: новое расписание и удобные пересадки в аэропорт

После длительных переговоров украинской и молдавской железных дорог удалось создать максимально удобный график для пассажиров. С 28 июня поезд «Бесарабія» будет курсировать ежедневно. Дополнительным бонусом стала корректировка времени выезда в обратную сторону.

Как сообщает «Укрзалізниця», с 29 июня из Кишинева поезд будет отправляться в 19:52 вместо прежних 17:42. Это позволит людям, возвращающимся в Украину, спокойно успеть на рейс после пересадок.

Маршрут в Кишинев является чрезвычайно популярным хабом, ведь в столице Молдовы работает международный аэропорт, откуда открываются десятки авиарейсов в Европу. Железнодорожники советуют рассматривать этот вариант всем, кто не смог найти билеты в направлении аэропортов Польши или Австрии.

Поезд традиционно будет состоять из купейных и плацкартных вагонов. Специально к запуску ежедневного графика «Укрзалізниця» совместно с Visa отремонтировала и подготовила эксклюзивный детский вагон.

Поскольку по этому маршруту часто путешествуют семьи, планирующие вылеты за границу, вагон обустроили развлечениями и безопасными зонами для самых маленьких путешественников.

Билеты на рейс уже появились в официальном приложении и на сайте перевозчика.

Пройдет ли поезд «Бессарабия» через Одессу: что известно о сообщении

Что касается главного вопроса, который интересует жителей юга — заедет ли поезд в Одессу.

К сожалению, нет. Поезд «Бесарабія» идет по прямому магистральному маршруту Киев — Винница — Кишинев.

Напомним, что в декабре 2025 года «Укрзалізниця» уже пыталась вернуть железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом, которого не было с 2022 года. Тогда схема была сложной: отдельный одесский вагон сначала цепляли к поезду Одесса — Ужгород, а уже потом на одной из станций переподключали к большому поезду Киев — Кишинев.

Однако позже этот рейс по техническим или логистическим причинам отменили, поэтому сейчас одесситам придется покупать билеты на прямую «Бесарабію» с пересадкой либо пользоваться другими видами транспорта.

Напомним, с 18 по 28 июня из-за ремонтных работ часть пригородных поездов на Одесском и Кировоградском направлениях будет курсировать по измененному графику и маршрутам.