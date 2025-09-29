Ключевые моменты:

Партия Майи Санду «Действие и солидарность» уверенно обошла пророссийские силы и лидирует с результатом свыше 50%.

Явка составила около 52% — проголосовали почти 1,6 миллиона человек, в том числе более 161 тысячи представителей молдавской диаспоры.

Голосование прошло по новому Избирательному кодексу, впервые была доступна опция почтового голосования, а Москва пыталась повлиять на выборы через фейки и угрозы.

Победа партии Санду на выборах в Молдове

28 сентября в Молдове прошли парламентские выборы, которые называют судьбоносными для страны. Центральная избирательная комиссия обработала 99,9% бюллетеней, и стало ясно: проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), поддерживаемая президентом Майей Санду, побеждает с результатом более 50%.

Оппозиционный «Патриотический блок», одним из лидеров которого является бывший пророссийский президент Игорь Додон, набрал чуть более 24% голосов.

На выборы пришли почти 1,6 миллиона граждан — это около 52% от общего числа избирателей. Таким образом, голосование признано состоявшимся. Впервые в истории Молдовы действовало почтовое голосование для граждан за рубежом. Диаспора продемонстрировала высокую активность — более 161 тысячи голосов из 41 страны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что победа проевропейской партии власти на выборах в Молдове показала хороший урок «для всех», а молдавскому народу и президенту Майе Санду лично понадобилось «настоящее мужество».

«Вы не только спасли демократию и сохранили европейский курс, но и остановили Россию в ее попытках взять под контроль весь регион. Это хороший урок для всех нас», – написал Туск в понедельник в соцсети Х.

Кто еще участвовал и как прошли выборы

В выборах участвовали 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Проходной барьер составлял 5% для партий, 7% для блоков и 2% для «самовыдвиженцев». Для граждан из Приднестровья были открыты 12 участков на правом берегу Днестра, однако часть локаций изменилась в последний момент — официально из соображений безопасности, но фактически это усложнило голосование для пророссийского электората.

Во время голосования зафиксированы случаи информационных атак — поступали сообщения о якобы минированиях зарубежных участков, что в МИД Молдовы назвали вмешательством со стороны России.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что победа пророссийских сил на выборах 28 сентября может привести к утрате независимости страны и превращению ее в плацдарм для российского вторжения в Одесскую область.