Одесский дом, разрушенным дроном
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Тендер был опубликован на днях на портале публичных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен:

  • демонтировать поврежденные конструкции в блок-секции №1;
  • вывезти строительный мусор;
  • выполнить земляные работы;
  • восстановить стены, перекрытия, кровлю, систему водоотвода;
  • обустроить близлежащую территорию.

Тендер на ремонт разрушенного дроном дома

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Конечный срок завершения работ – до 31 декабря 2026 года. Их стоимость оценили в примерно 14,7 млн гривен.

Заявки принимаются до 2 мая текущего года, проведение аукциона запланировано на этот же день.

Ранее в одесской мэрии сообщали, что в разрушенном год назад жилом доме провели все стабилизационные мероприятия и возобновили коммуникации.

Также стало известно, что исполком горсовета принял решение о демонтаже 18 квартир, признанных непригодными для проживания.

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