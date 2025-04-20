Тендер был опубликован на днях на портале публичных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен:

демонтировать поврежденные конструкции в блок-секции №1;

вывезти строительный мусор;

выполнить земляные работы;

восстановить стены, перекрытия, кровлю, систему водоотвода;

обустроить близлежащую территорию.

Конечный срок завершения работ – до 31 декабря 2026 года. Их стоимость оценили в примерно 14,7 млн гривен.

Заявки принимаются до 2 мая текущего года, проведение аукциона запланировано на этот же день.

Ранее в одесской мэрии сообщали, что в разрушенном год назад жилом доме провели все стабилизационные мероприятия и возобновили коммуникации.

Также стало известно, что исполком горсовета принял решение о демонтаже 18 квартир, признанных непригодными для проживания.