Тендер был опубликован на днях на портале публичных закупок Prozorro.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен:
- демонтировать поврежденные конструкции в блок-секции №1;
- вывезти строительный мусор;
- выполнить земляные работы;
- восстановить стены, перекрытия, кровлю, систему водоотвода;
- обустроить близлежащую территорию.
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Конечный срок завершения работ – до 31 декабря 2026 года. Их стоимость оценили в примерно 14,7 млн гривен.
Заявки принимаются до 2 мая текущего года, проведение аукциона запланировано на этот же день.
Ранее в одесской мэрии сообщали, что в разрушенном год назад жилом доме провели все стабилизационные мероприятия и возобновили коммуникации.
Также стало известно, что исполком горсовета принял решение о демонтаже 18 квартир, признанных непригодными для проживания.