Ключевые моменты:

Трагедия произошла утром 17 июня в Киевском районе Одессы.

От полученных травм 16-летняя девушка скончалась по дороге в больницу.

Следователи открыли криминальное производство и проводят проверку обстоятельств происшествия.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщили в областном управлении полиции, сообщение о происшествии поступило утром 17 июня. По предварительной информации, девочка самостоятельно выпрыгнула из окна квартиры на седьмом этаже.

«В результате падения девушка получила травмы и, к сожалению, умерла в карете скорой помощи по дороге в больницу», – говорится в сообщении правоохранителей.

На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы. Следователи начали уголовное производство по ч.м1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство» и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры Одессы.

Ранее в Раздельнянском районе Одесской области утонули в местном водоеме две девушки-подростка.

А на одесском железнодорожном вокзале на днях женщина сорвалась с платформы прямо на рельсы, когда к перрону подходил поезд. К счастью, оказавшиеся рядом полицейские оперативно эвакуировали пострадавшую на платформу.