Ключевые моменты:

В Раздельнянском районе Одесской области погибли две девушки в возрасте 16 и 17 лет.

Ночью 6 июня полиции сообщили об их исчезновении после того, как они перестали выходить на связь.

Во время поисков на берегу пруда нашли одежду подростков.

Водолазы ГСЧС утром обнаружили в водоеме тела обеих девушек без признаков жизни.

Накануне в Одессе произошла еще одна трагедия после падения с крыши многоэтажки погибла 11-летняя девочка.

Что известно

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего в Раздельнянском районе трагического случая. Ночью 6 июня житель поселка Затишье обратился в полицию с заявлением об исчезновении двух девушек 16 и 17 лет. По его словам, они должны приехать к нему, однако перестали выходить на связь.

Правоохранители сразу приступили к поискам: опрашивали местных жителей, проверяли общественные места и территории, где обычно бывает молодежь. Впоследствии на берегу местного пруда обнаружили одежду пропавших.

Для обследования водоема привлекли водолазы ГСЧС. Утром спасатели обнаружили в воде тела обоих несовершеннолетних без признаков жизни. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства гибели детей. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, трагический инцидент произошел также вечером, 5 июня, в Одессе по улице Пантелеймоновской. По данным полиции, 11-летняя девочка прыгнула с крыши 17-этажного дома, в котором жила. Ребенок упал на крышу пристройки, где расположен торговый центр, и погиб на месте от полученных травм.