Ключевые моменты:

Под Любашевкой трое рабочих потеряли сознание во время покраски резервуара водонапорной башни.

На опасных работах в замкнутом пространстве вместе с двумя мужчинами находился несовершеннолетний парень.

Из-за конструкции башни пострадавшие оказались заблокированы внутри, их экстренно извлекали спасатели и передавали медикам.

Полиция начала досудебное расследование по факту нарушения требований охраны труда (ч. 1 ст. 271 УК Украины).

Операция по спасению и госпитализация

Получив сообщение о происшествии, на место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, сотрудники полиции и медики экстренной медицинской помощи. Из-за того, что инцидент произошел в замкнутом пространстве, пострадавшие не могли выбраться самостоятельно.

Сотрудники ГСЧС провели экстренную эвакуацию и извлекли мужчин из резервуара башни. Все трое пострадавших в бессознательном состоянии были переданы врачам для срочной госпитализации.

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Причина происшествия и реакция полиции

По предварительной информации следствия, ухудшение самочувствия рабочих связано с сильным отравлением токсичными парами краски, которое усугубилось длительным пребыванием в закрытом и непроветриваемом помещении. На данный момент установлено, что пострадали двое взрослых мужчин и один несовершеннолетний парень.

По факту травмирования людей на производстве правоохранители начали уголовное производство.

«Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательства об охране труда). Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет», — комментируют в полиции.

На данный момент начато досудебное расследование. Следователи устанавливают, кто именно нанял несовершеннолетнего для проведения опасных работ и как на объекте соблюдалась техника безопасности. Детали происшествия выясняются.

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