Ключевые моменты:

На вокзале Одесса-Главная женщина упала на рельсы во время прибытия поезда.

Полицейские охраны оперативно эвакуировали пострадавшую на платформу.

Женщина получила травму головы и была госпитализирована.

Предварительно, причиной происшествия стала неосторожность самой пострадавшей.

Как сообщили в Управлении полиции охраны, инцидент произошел на железнодорожном вокзале Одесса-Главная во время прибытия поезда сообщением Одесса – Киев. О случившемся наряду правоохранителей рассказала сотрудница вокзального медпункта.

Полицейские сразу же отправились на место происшествия, достали пострадавшую с путей и перенесли ее на платформу. До прибытия медиков они оказали женщине домедицинскую помощь.

В результате падения женщина получила травму головы. Бригада экстренной медицинской помощи доставила ее в одну из больниц Одессы.

По предварительной информации, происшествие произошло из-за неосторожности самой пострадавшей. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали, куда можно уехать поездом из Одессы в июне 2026.