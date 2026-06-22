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Возле Приморской районной администрации высадили две яблони в рамках акции «Дерево памяти. Дерево надежды».

На одном дереве разместили памятные жетоны с именами погибших защитников и защитниц Украины.

Второе дерево украсили черно-белыми лентами в память о без вести пропавших.

По согласованию с Одесской городской военной администрацией акция прошла во всех районах города.

Как сообщает Приморская районная администрация, на аллее возле здания ведомства накануне высадили две молодые яблони. Во время митинга участники закрепили на первом дереве памятные жетоны с именами погибших Защитников и Защитниц Украины. Второе дерево украсили черно-белыми лентами – это символ памяти о бойцах, которые сейчас считаются пропавшими без вести.

По информации организаторов, акция прошла на территориях всех районных администраций города – Киевской, Хаджибейской, Пересыпской и Приморской. На специально выделенных деревьях каждый желающий мог разместить жетоны в честь павших военных, а также колокольчики – в память о мирных гражданах, чьи жизни унесла война.

К памятным мероприятиям в разных частях города присоединились семьи погибших и пропавших без вести Героев, ветераны и ветеранки, капелланы, городская молодежь и школьники из Парламента старшеклассников, а также представители Департамента по делам ветеранов Одесского горсовета.

Инициаторы подчеркивают, что эта акция стала первым важным шагом к созданию постоянных мест памяти и уважения к Героям российско-украинской войны и гражданским жертвам в каждом районе Одессы.

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