Ключевые моменты:

Анна Сторожук с позывным Квитка вступила в ряды армии в 2016 году

На фронт она отправилась вместе с мужем

Последний звонок прозвучал за день до гибели

Посмертно военнослужащую наградили орденом «За мужество»

Анна Сторожук с позывным Квитка была пограничницей, которая добровольно пошла защищать Украину и погибла во время выполнения боевого задания в Херсонской области. Посмертно ее наградили орденом «За мужество» III степени, а Балтская громада присвоила ей звание «Героиня Балтской громады». Память о военнослужащей также почтили в родном селе, где установили мемориальную доску и памятные баннеры. Материал подготовлен на основе воспоминаний ее тети и первой учительницы Любови Петришиной, а также открытой информации о государственных и местных наградах.

Мечтала не готовить, а служить

В уютном селе Борсуки на Подолье 19 октября 1992 года родилась Анна Сторожук (Подолян) — единственная дочь в семье, которая с детства отличалась смелым характером. Она играла не с куклами, а с машинками, любила гонять в футбол с мальчишками, кататься на санках и помогала бездомным животным.

— Аннушка всегда была боевой, смелой, отважной. И в то же время доброй, искренней и отзывчивой, — вспоминает ее тетя и первая учительница Любовь Петришина.

Она хорошо училась, имела много друзей и всегда стремилась всем помочь.

После школы девушка получила профессию повара и некоторое время работала по специальности. Но мечтала она о военной службе. Поэтому в 2016 году приняла решение, которое изменило ее жизнь, — подписала контракт с Государственной пограничной службой Украины. Служила на границе с Молдовой. И хотя родные пытались отговорить ее от этого шага, говоря, что военная профессия — не женское дело, Анна была непреклонной: она хотела служить своему государству.

— Ее мама — моя сестра — очень переживала, просила дочь не идти в армию. Мы все ее любили и не хотели, чтобы она стала военной, — рассказывает госпожа Любовь.

«Ставьте чайник, еду домой»

Аннушка вместе с мужем Романом воспитывали дочь Марию. Пока Анна и Роман были на службе — он тоже военнослужащий, — о девочке заботились ее мама, отчим и тетя Люба.

После тяжелой болезни мама Анны умерла.

— У нас очень дружная семья. Мы во всем поддерживали Аннушку. Она любила устраивать сюрпризы. Не раз звонила: «Любовь Васильевна, ставьте чайник, еду домой», — рассказывает Любовь Петришина.

К началу полномасштабного вторжения Анна вместе с мужем и дочерью жила в Балте. У нее было много домашних животных, ведь женщина забирала к себе всех бездомных.

— После 24 февраля 2022 года Аннушка позвонила мне и говорит: «Любовь Васильевна, можно я привезу к вам своих собачек, котиков, курочек?» Я встревожилась, стала спрашивать, куда это она собралась. А она не хотела признаваться.

Она называла тетю мамой

Анна и Роман решили идти на фронт.

— Тогда мы ей говорили: «Аня, пусть кто-то один из вас идет. Оставайся дома». Но она ответила, что в такое грозное время все должны бороться за победу Украины. Поэтому 14 марта они оба добровольно пополнили ряды защитников.

Анна звонила тете почти каждый день. Расспрашивала о дочери, родных, о своих подопечных. О себе говорила только: «Мы выполняем свой воинский долг».

— Она называла меня тетей. А побратимы на ее похоронах рассказывали, что в разговорах с ними она называла меня мамой. Мы с мужем, дядей Сашей, и сыном очень ее любили.

В конце лета Квитка услышали в последний раз

Последний звонок от Аннушки прозвучал 26 августа 2023 года.

— Такие обстрелы, Любовь Васильевна, такие обстрелы… вы только берегите себя, — сказала Анна.

На следующий день связи не было. А 28 августа Любови Петришиной позвонили с незнакомого номера.

— Думаю, идет война, на незнакомые номера лучше не отвечать. Но как не ответить? — вспоминает Любовь Васильевна.

Это был командир подразделения. Он сказал: «Аннушка погибла».

— Это был шок, я не могла с ним говорить, только плакала и кричала от отчаяния. Муж был рядом и взял у меня телефон, — вспоминает женщина.

Анна Сторожук с позывным Квитка погибла 27 августа 2023 года. Это произошло возле села Веровка в Херсонской области во время выполнения ею боевого задания.

Ее муж Роман получил тяжелое ранение. Его эвакуировали в госпиталь Херсона, а затем — в Одессу. Он прошел длительный курс лечения, и все это время семья Анны поддерживала его.

— Роман был очень тяжело ранен, но, слава Богу, выжил. Если бы только и Аннушка осталась жива, — вздыхает названая мама. — Нам очень больно, что наша Аннушка погибла и что Марийка растет без мамы.

После гибели матери девочка живет с отцом под Киевом. Любовь Васильевна постоянно звонит внучке, чтобы узнать о здоровье и успехах в учебе. Особенно переживает, когда слышит, что место, где сейчас живет Марийка, подвергается атакам «шахедов» и ракет.

Цветы для Цветочка

Квитка покоится на родной земле — Анну Сторожук похоронили на кладбище села Борсуки рядом с могилой ее матери. Провести церемонию прощания помогли ее побратимы и все село, за что семья искренне благодарна.

— Очень больно, что гибнут такие молодые… Им бы радоваться жизни, рожать красивых детей, заботиться о процветании своего края… Мы должны помогать нашим защитникам выстоять в этой борьбе. Поэтому я и пошла плести маскировочные сети, как только у нас установили каркасы, чтобы помочь приблизить победу, чтобы закончилась война и чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми. Никогда не забудем нашу Аннушку, — говорит сквозь слезы Любовь Васильевна.

Анну Сторожук посмертно наградили орденом «За мужество» III степени 23 сентября 2025 года. Семье передали флаг ее бригады как живой символ чести и памяти, который теперь хранит их дом.

— Мы всегда будем помнить всех героев, которые отдали жизнь за Украину, — говорит Любовь Петришина.

Анне Сторожук присвоили звание «Героиня Балтской громады». А на мемориальном баннере в Балте и в родном селе появился ее портрет.

В селе открыли мемориальную доску, которая стала символом уважения и вечной памяти. Все сельские мероприятия начинаются здесь, у мемориальных баннеров, в знак почтения к своим героям.

— Анна Сторожук была замечательной дочерью, мамой, женой, военнослужащей. Ее жизнь — свидетельство того, что герои рождаются рядом с нами — в маленьких селах, в обычных семьях. Память об Анне навсегда останется в сердцах родных, друзей и громады, — делится мыслями заведующая Борсуковским сельским клубом Ирина Борбела.

Любовь Васильевна каждую неделю приходит на могилу племянницы. Она приносит букет своей Цветочке и кладет его у мемориальных баннеров. Каждый день ее путь к сельскому клубу, где она плетет маскировочные сети для фронта, проходит мимо места памяти.

Побратимы говорили: «Квитка была хрупкой, но смелой и мужественной».