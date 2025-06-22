Ключевые моменты:

Масштабы трагедии Второй мировой войны в Украине;

Когда был учрежден День скорби и памяти жертв войны;

Как проходит в Украине День скорби и памяти.

Цифры и факты: потери Украины во Второй мировой

С первых дней боевые действия охватили и территорию Украины. Противостояние между воюющими сторонами на территории нашей страны не прекращалось в течение 40 месяцев, в частности на 35 месяцев приходятся активные бои.

По разным оценкам, в Украине погибло от 8 до 10 миллионов человек (гражданских около 5 млн), 2,2 миллиона вывезли на принудительные работы в Германию, еще 10 млн человек потеряли убежище, тысячи стали жертвами Холокоста и нацистских репрессий. Были уничтожены более 700 городов и поселков, почти 30 тысяч сел.

И не удивительно, что сегодняшняя дата возвращает нас в 24 февраля 2022 года, когда россия начала полномасштабное вторжение. И украинцы, как и десятилетия назад, стоят на защите своей независимости.

День скорби и памяти: уроки истории и надежда на мир

День скорби и памяти был официально установлен Указом Президента Украины в 2000 году. Он служит напоминанием о страшных последствиях войны и о необходимости сохранять мир.

Традиционно в этот день проходят:

минуты молчания в память о погибших (в 10:00 по всей стране);

возложения цветов к мемориалам и памятникам;

воспоминания свидетелей войны и тематические мероприятия в музеях, школах, учреждениях культуры.

В условиях современной полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины, этот день наполняется новым содержанием. Украина снова теряет своих граждан, снова переживает страдания, разрушения, потери. Поэтому память о прошлой войне стала ещё более острой и личной – для каждого украинца.

Этот день – не только дань уважения павшим, но и напоминание о том, как важно ценить мир и защищать свободу своей страны.

Напомним, 4 июня в Украине чтят память сотен детей – жертв российской агрессии.