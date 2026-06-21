Ключевые моменты:

На оживленных остановках Одессы появятся 8 мобильных укрытий, где горожане смогут переждать тревогу.

Победителем тендера признали одесскую фирму «Мирадима» с предложением 18,9 млн грн.

Компания имеет опыт производства железобетонных конструкций.

Безопасные остановки: где и как одесситы смогут укрыться от обстрелов

Чтобы минимизировать риски для одесситов при внезапных атаках, КП «Одесміськелектротранс» инициировало закупку защитных сооружений. По условиям тендера, подрядчик обязан изготовить (или приобрести) и смонтировать восемь мобильных железобетонных укрытий непосредственно возле остановок электротранспорта.

Торги прошли в формате «открытых торгов с особенностями», что позволило провести процедуру максимально оперативно. За право обеспечить безопасность одесситов боролись три компании: «Мирадима», «Евростройпроект 2015» и «Укрпостачбуд-Украинка».

Самую выгодную цену предложило ООО «Мирадима», снизив стоимость контракта до 18 миллионов 936 тысяч гривен. На данный момент ожидается официальное заключение договора между коммунальщиками и победителем.

Главное требование к проекту — максимальная прочность бетонных конструкций, способных защитить одесситов от осколков и взрывной волны на городских улицах.

Что известно о победителе тендера?

Поскольку речь идет о стратегически важных объектах, от которых напрямую зависят жизни горожан, к подрядчику приковано повышенное внимание журналистов и общественности.

По данным аналитической системы YouControl, ООО «Мирадима» зарегистрировано в Одессе в 2018 году, а его руководителем и владельцем является Александр Войтко. Профильное направление компании — производство бетонных и защитных модулей.

Летом 2024 года фирма уже пыталась поставлять железобетонные конструкции для КП «Теплоснабжение города Одессы», но тогда договор сорвался из-за «аномально низкой цены» в 6,66 млн грн, которую предложил участник.

В августе 2025 года название компании фигурировало в материалах уголовного производства, касающегося строительства укрытий для коммунальных учреждений в Раздельнянском районе области. Тогда директор «Мирадимы» Александр Войтко проходил по делу исключительно в статусе свидетеля, подтверждая факт производства защитных модулей для другого генподрядчика.

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