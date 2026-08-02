Ключевые моменты:
- Пожар произошел в административно-складском здании на Николаевской дороге.
- Огонь охватил около 500 квадратных метров.
- Погибших и пострадавших нет, причины возгорания выясняются.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, возгорание произошло в административно-складском здании на улице Николаевская дорога.
Огонь охватил распределительный узел солнечных панелей и отделку фасада двухэтажного здания.
«Спасатели оперативно локализовали пожар и ликвидировали его на площади 500 кв. м, не допустив дальнейшего распространения огня», – сообщили в ГСЧС.
По информации спасателей, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Причину возникновения пожара предстоит установить специалистам.
Ранее одесские спасатели показали, как боролись с пожарами после удара по городской инфраструктуре (фото).