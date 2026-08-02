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Пожар произошел в административно-складском здании на Николаевской дороге.

Огонь охватил около 500 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет, причины возгорания выясняются.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, возгорание произошло в административно-складском здании на улице Николаевская дорога.

Огонь охватил распределительный узел солнечных панелей и отделку фасада двухэтажного здания.

«Спасатели оперативно локализовали пожар и ликвидировали его на площади 500 кв. м, не допустив дальнейшего распространения огня», – сообщили в ГСЧС.

По информации спасателей, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Причину возникновения пожара предстоит установить специалистам.

Ранее одесские спасатели показали, как боролись с пожарами после удара по городской инфраструктуре (фото).