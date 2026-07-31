Ключевые моменты:

  • В Одессе прошла акция ко Всемирному дню противодействия торговле людьми.
  • Горожанам рассказали, как безопасно искать работу и распознавать мошенников.
  • Участникам раздали информационные материалы и провели консультации.
  • Организаторы напомнили телефоны горячих линий, где можно получить помощь.

Как прошла акция

Как сообщили в Одесском городском совете, участники акции рассказывали жителям о правилах безопасного трудоустройства, предупреждали о рисках мошенничества и эксплуатации, а также раздавали тематические памятки и брошюры с практическими советами.

В Одессе прошла акция ко Всемирному дню противодействия торговле людьми

Завершилось мероприятие флешмобом, во время которого участники вместе произнесли главный лозунг дня:

«Человек – не товар! Скажем нет торговле людьми!»

В Одессе ко Всемирному дню противодействия торговле людьми прошла просветительская акция

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Куда обращаться за помощью

Организаторы напоминают: важно знать о возможных рисках, уметь их распознавать и не оставаться с проблемой один на один.

Получить консультацию или сообщить о возможных случаях торговли людьми можно по телефонам:

  • 15-47 – правительственная горячая линия по противодействию торговле людьми;
  • 527 – бесплатная линия с мобильных телефонов украинских операторов.

В акции приняли участие представители структурных подразделений Одесского городского совета, Национальной полиции, Одесского государственного университета внутренних дел, Южного межрегионального центра по предоставлению бесплатной правовой помощи, Центра помощи спасенным, а также общественных организаций «Вера, Надежда, Любовь», Caritas Odesa UGCC, «Культура демократии» и «Десятое апреля».

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