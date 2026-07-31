Ключевые моменты:
- В Одессе прошла акция ко Всемирному дню противодействия торговле людьми.
- Горожанам рассказали, как безопасно искать работу и распознавать мошенников.
- Участникам раздали информационные материалы и провели консультации.
- Организаторы напомнили телефоны горячих линий, где можно получить помощь.
Как прошла акция
Как сообщили в Одесском городском совете, участники акции рассказывали жителям о правилах безопасного трудоустройства, предупреждали о рисках мошенничества и эксплуатации, а также раздавали тематические памятки и брошюры с практическими советами.
Завершилось мероприятие флешмобом, во время которого участники вместе произнесли главный лозунг дня:
«Человек – не товар! Скажем нет торговле людьми!»
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Куда обращаться за помощью
Организаторы напоминают: важно знать о возможных рисках, уметь их распознавать и не оставаться с проблемой один на один.
Получить консультацию или сообщить о возможных случаях торговли людьми можно по телефонам:
- 15-47 – правительственная горячая линия по противодействию торговле людьми;
- 527 – бесплатная линия с мобильных телефонов украинских операторов.
В акции приняли участие представители структурных подразделений Одесского городского совета, Национальной полиции, Одесского государственного университета внутренних дел, Южного межрегионального центра по предоставлению бесплатной правовой помощи, Центра помощи спасенным, а также общественных организаций «Вера, Надежда, Любовь», Caritas Odesa UGCC, «Культура демократии» и «Десятое апреля».
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