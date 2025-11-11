Ключевые моменты:
- Судно задержали в июле 2024 года и передали в собственность государства.
- Аукцион в формате трехраундового английского торга состоится 25 ноября 2025 года.
Детали
В июле 2024 года сухогруз USKO MFU был задержан представителями Морской охраны ГБСУ и другими правоохранительными органами в Одесской области за незаконные заходы в крымские порты. В ходе расследования установлено, что судно осуществляло коммерческие рейсы, нарушая запрет на судоходство во временно оккупированных водах.
По решению Днепровского районного суда города Киева судно было конфисковано и передано в собственность АРМА. Сейчас оно выставлено на продажу через Prozorro.Продажи, где аукционная процедура будет проходить в три раунда английского аукциона.
Стартовая цена продажи — 2 479 440 гривен. Судно находится в порту Рени и ждет потенциальных покупателей. Этот проект является частью государственной политики возвращения активов, полученных от правонарушений, и демонстрирует позицию Украины в противодействии незаконной деятельности в оккупированном Крыму.
