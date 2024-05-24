«Берегись автомобиля!» — это на дороге. А на тротуаре — электросамоката!

Тротуары стали трассами

Опытные журналисты никогда не жалуются на отсутствие тем. Это начинающие «салаги» зачастую скулят: вот, мол, писать не о чем, даже собаки на улице никого не покусали. А другие «салаги» им советуют: ну так сам укуси собаку и напиши об этом.

А к журналистам с опытом темы сами приходят. Ко мне, например, вот эта тема недавно прямо подлетела на большой скорости. Она изрядно ударила меня сзади по спине, сказала «Тю, блин!» и помчалась дальше. Поясню, уважаемые читатели: речь я веду об электросамокатах на тротуарах улиц Одессы, где я сейчас имею «счастье» пребывать в беженцах.

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Я шел по тротуару в самом сердце города, подходя к Дерибасовской по Преображенской. Грешен, задумался: я вспомнил, что , когда в студенческие годы я ходил по этой улице, всё было иначе. Улица была Совармии, мне было 20, а не 70, и всё у меня было «спереди», как говорила Фаина Раневская.

Так вот, задумавшись, я совершил принципиальную ошибку: не оглянувшись назад, я сделал шаг влево. Всегда ведь помню солженицинское из «Архипелаг ГУЛАГ»: «шаг влево, шаг вправо» — смертельно опасно! А тут я , обходя на тротуаре бывший обед какой-то немелкой собачки (вот вам в подарок тема, «салаги» — журналисты!), шагнул влево. И сзади по левому боку рулем от самоката меня «пригрело» пролетевшее на нём юное дарование.

Вслед ему я прокричал почти все, что я думаю о его маме, и что сам он — Парень Очень Ценный. Да вряд ли он услышал… Классика жанра: когда видишь, что он летит на тебя спереди, успеваешь отреагировать. Но он подлетает сзади, пребывая в полной идиотской уверенности, что я иду только прямо.

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Опасные и везде валяются

Беспредел самокатчиков — явление более даже широкое, чем всеукраинское. С 1 сентября прошлого года Париж стал первой в Европе столицей, где запретили АРЕНДОВАННЫЕ электросамокаты. Свой — покупай и едь, а вот взять покататься — хватит! Более 100 тысяч парижан, сообщил УНИАН, участвовали в городском референдуме, 90% высказались за запрет аренды самокатов ( их в городе почти 15 тысяч).

Теперь будет меньше, но тут есть свой нюанс: если фирмы-прокатчики ставят ограничители скорости (допустим, из 60 км/ час оставляют 40), то человека — владельца самоката никто не заставит это сделать. Пролетевшее мимо меня по тротуару «тело» где-то 40, по моим расчетам, и двигалось. На какой скорости самокатчик во французской Ницце убил 5-летнего малыша из Украины- не сообщается…

Кстати, среди причин недовольства парижан числятся и проблемы, связанные с разбросанными по городу самокатами. Ну и чем Одесса не Париж!?

Не однажды я замечал самокаты, оставленные посреди тротуара поперек его. Это приехал ездец в нужное место, соскочило оно с самоката, бросив его, где попало, и ушло по своим делам. И пофиг ему, что сотни прохожих вынуждены огибать эту железяку. Ну полный ездец!

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Как наказывают самокатчиков-нарушителей

30 августа на сайте «Цензор. нет» появилась информация» В Украине начали судить водителей самокатов за нарушение ПДД». Сразу же заглянул в комментарии. Максимальное количество плюсов набрало мнение «Штраф должен быть лопатой по горбу за проезд по тротуару». Я — точно «за», двумя руками. Хотя синяк на моем боку — ничто по сравнению, к примеру, с травмами средней тяжести сбитой самокатом винничанки.

Несовершеннолетнего щенка спас возраст: ему присудили возместить жертве наезда 108 тысяч гривен на лечение и 50 тысяч морального вреда. Пальцев одной руки вполне хватит, чтобы пересчитать наших элетросамокатчиков, за последние годы привлеченных к уголовной ответственности.

Все они за свои злодеяния — травмирование пешеходов — отделались штрафами или условными сроками. Намного чаще их, как УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ штрафуют (до 850 грн.). Да, именно так: в нынешнем году водители электросамокатов у нас дополнениями к Закону «Об автотранспорте»признаны участниками дорожного движения. И им запрещено ездить по тротуарам! «Дура лекс, сед лекс», ребята : закон суров, но это закон! Ваше место на проезжей части.

Мнение по этому поводу я спросил у соседа-одессита, ежедневно проводящего рабочее время за рулем. «Если все эти самокатчики появятся на дороге, это будет… всему». И я услышал слово, созвучное с моим совершенно словарным, литературным термином «ездец»…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса