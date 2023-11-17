Без денег, книг и сопровождения: как война изменила жизнь незрячих людей в Одессе

Работа и адаптация

В Одессе трудовой, социальной реабилитацией и адаптацией слабовидящих и незрячих людей занимается областная организация Украинского общества слепых (УТОС), которая действует с 1988 года. Она объединяет предприятие на улице Варненской, 21, а также библиотеку с книгами шрифтом Брайля и Дом культуры. Большое внимание в организации уделяют обустройству городской среды под нужды своих подопечных.

— Одесса — один из немногих городов в Украине, который активно обустраивает свои улицы для незрячих людей. Это установка специальных табличек в местах общего пользования, тактильной плитки на тротуарах и светофоров с громкоговорителем, — рассказывает председатель УТОС в Одессе Алексей Максименко.

Это становится возможным благодаря городской программе «Равенство», однако с начала полномасштабной войны ее финансирование урезали, что существенно ограничивает возможности преобразования городской среды. Непосредственно УТОСу и его подопечным помощь сегодня оказывают международные организации и Лютеранская церковь, которая помогает слабовидящим одесситам продуктами питания, так как война сказалась и на финансовом положении семей.

Книги и спорт

Важное место в социальной реабилитации незрячих людей занимает Дом культуры при УТОС. Здесь одесситы занимаются самодеятельностью: читают стихи, готовят праздничные программы, поют в хоре.

— Дом культуры для наших подопечных — это целая жизнь. Они приходят сюда не просто заниматься творчеством, но и общаться, узнавать новости, заводить новые знакомства, — рассказывает Алексей Максименко. — Не у всех есть возможность выйти на улицу или прогуляться в парке. А вот такие места социализируют, человек может расслабиться и почувствовать себя в своей среде.

При УТОС также действует единственная в городе библиотека для незрячих людей. В ее хранилище — книги, написанные шрифтом Брайля, а также аудиозаписи. Несмотря на существование современных компьютерных программ, бумажные книги все еще востребованы, особенно среди людей старшего возраста. Но в условиях войны библиотека закрыта, так как в здании нет укрытия.

Среди незрячих одесситов немало и тех, кто проводит свой досуг активно или даже экстремально: они ходят в походы, взбираются на Говерлу, устраивают велокруизы и пробеги по Украине, погружаются с аквалангом и прыгают с парашютом.

История Светланы Кучернюк: 26 лет без зрения

Светлане Кучернюк 49 лет, терять зрение она начала в 13, а совсем перестала видеть в 23 года. Отсутствие зрения не мешает Светлане делать то, что нравится, и добиваться своих целей. С 2019 года активная одесситка профессионально занимается скандинавской ходьбой, неоднократно участвовала в европейских и международных соревнованиях, велопробегах «Бачу! Можу! Допоможу!», завоевывала призы. Она также бесплатно тренирует незрячих и слабовидящих людей, занимается их реабилитацией.

— Я без проблем хожу в театры и музеи, очень много путешествую и разъезжаю по различным проектам. Если я попадаю в другие города, то по возможности посещаю местные достопримечательности с помощью сопровождающего, — делится своим опытом Светлана.

Помощь других людей — это то, без чего слабовидящим и незрячим людям не обойтись в городской среде. Частично эту функцию выполняют организации УТОС, но война и тут усложнила одесситам жизнь.

— Луцк, Киев и Винница более адаптированы для особых людей, там хорошо работает служба сопровождения, особенно сейчас. А у нас ее нет. Ко мне обратилась пара незрячих переселенцев из Бахмута, которые снимают жилье в Одессе, с просьбой вызвать для них проводника, а мне сказали, что из-за войны служба не работает. В итоге мы становимся заложниками своего дома, — рассказывает Светлана.

Она тоже нередко сталкивается со сложностями передвижения по родному городу. Например, на улице Бочарова, где живет одесситка, плохая дорога, на перекрестке нет светофора и специального предупреждающего сигнала, как на улице Варненской.

— Иногда приходится просить кого-то перевести через дорогу. Люди на это по-разному реагируют. Маршрутка может проехать и не остановиться — для меня это нормальное явление. Но водитель не всегда виноват, так как некоторые незрячие ходят без трости, а для людей именно это знак того, что вы не видите и вам необходима помощь, — делится Светлана.

Если предстоит поездка на поезде, то на вокзал Светлану сопровождает сын, знакомые, друзья или таксист, которого просит об услуге. Далее она регистрируется на кассе, и уже служба сопровождения вокзала ведет ее в поезд, где она обязательно знакомится с проводником и людьми в купе. Светлана Кучернюк уверена, что многое в жизни незрячих людей зависит от них самих. Если у человека есть цель и желание, тогда он преодолеет все препятствия.

Если вас интересует скандинавская ходьба для незрячих (вы нуждаетесь в реабилитации или хотите стать волонтером), обращайтесь к Светлане по номеру: (067) 711-40-85.



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів