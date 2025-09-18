Ключевые моменты:

  • В Одессе завершают ремонт спортшколы «Крижинка»;
  • Обновлены раздевалки, душевые, тренировочные комнаты и ледовая арена;
  • Для круглогодичного функционирования катка установят мощный генератор.

Еще в начале года условия для занятий оставляли желать лучшего: устаревшие раздевалки, душевые и туалеты нуждались в капитальном ремонте. По инициативе областной администрации и при поддержке меценатов удалось объединить усилия и запустить масштабное обновление арены для фигурного катания.

Как сообщили в Одесской ОГА, сейчас ремонт на завершающем этапе: обновлены раздевалки, душевые, тренировочные комнаты и сама ледовая арена. 

В ближайшие недели внутренние работы будут полностью завершены. В дальнейшем планируется установка энергосберегающего оборудования, что позволит «Крижнке» стабильно функционировать круглый год.

В спортшколе олимпийского резерва «Крижинка» тренировалось не одно поколение одесских спортсменов — когда-то начинала свой путь олимпийская чемпионка пог фигурному катанию Оксана Баюл. Сегодня здесь тренируются будущие звезды фигурного катания и хоккея.

Читайте также: Хоккейный клуб «Шторм» уезжает из Одессы — Кубок Украины под вопросом

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме