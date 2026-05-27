Пожилая учительница привезла в Одессу пистолет и гранаты, из которых через месяц убили активиста Демьяна Ганула.

Оружие пенсионерка откопала в тайнике под Харьковом и спрятала в личных вещах.

Интернет-шантажисты заставили женщину выполнить «секретное задание».

Пересыпский суд пожалел пенсионерку – она получила условный срок.

«Секретное задание» от псевдо-СБУ

В материалах дела указано, что в Viber с женщиной связался неизвестный, который представился сотрудником центрального аппарата СБУ. Он заявил, что она обязана выполнить секретное поручение, чтобы избежать преследования.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, Ольгу П. банально запугали. Ранее она заказывала через РФ определенные лекарства, и шантажисты обвинили ее в «помощи агрессору». К тому же, женщина оказалась родственницей подозреваемого.

Выполняя инструкции куратора, в начале февраля 2025 года пенсионерка отправилась в пригород Харькова. В селе Бобровка она забрала из тайника среди старых шин пистолет и гранаты. Оружие она спрятала в личные вещи и привезла в Одессу.

Передача пакета состоялась 13 февраля 2025 года на одной из одесских заправок возле ЖК «Одесские традиции» на улице Грушевского.

Педагогический стаж и астма вместо тюрьмы

Несмотря на всю тяжесть преступления, Пересыпский районный суд Одессы проявил к женщине снисхождение. Реальный тюремный срок ей заменили на условный.

Принимая решение, суд учел преклонный возраст подсудимой, ее многолетний педагогический стаж (она работает ассистенткой учителя в лицее), тяжелую форму бронхиальной астмы, а также искреннее раскаяние и содействие следствию.

Что известно об убийстве Демьяна Ганула в Одессе

Громкое убийство Демьяна Ганула произошло в Одессе около 10 часов утра 14 марта 2025 года на проспекте Украинских Героев (ранее – Александровский). Нападавший расстрелял активиста из привезенного пистолета. Примечательно, что перед вторым, контрольным выстрелом у него заело затвор, поэтому он бросил оружие и сбежал.

Подозреваемого – командира механизированного взвода одесской 28-й бригады Сергея Шалаева – задержали в собственной квартире спустя пять часов после преступления. По имеющимся данным, заказчики обманули и его: военный даже не знал, кто такой Ганул, ему заявили, что нужно «ликвидировать педофила».

Сейчас Шалаев находится в СИЗО, он полностью признал свою вину. Дело в отношении него выделено в отдельное производство – за умышленное убийство по заказу, незаконное обращение с оружием и дезертирство ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник: Думская