В Одессе правоохранители завершили досудебное расследование в отношении наемного поджигателя, который в феврале этого года устроил несколько пожаров в спальном районе города.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, 41-летний житель Киевского района искал легкий заработок в одном из популярных мессенджеров. Там он наткнулся на объявление незнакомца, который предложил за деньги поджигать автомобили. Заказчик оценил уничтожение одной машины в 700 долларов.

Согласившись на криминальную схему, одессит отправился на «дело» ранним утром. Во дворе жилой многоэтажки он облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег микроавтобус Ford Transit. Через несколько кварталов по аналогичной схеме он уничтожил еще один бус – Mercedes-Benz Vito. Обе машины принадлежали местным жителям. Никто из людей во время пожаров, к счастью, не пострадал.

Чтобы получить оплату, фигурант зафиксировал результаты своей «работы» на видео и отправил отчет куратору. Однако заработать на преступлении не удалось – виртуальный наниматель просто заблокировал исполнителя и не выплатил обещанных денег. Вместо денег одессита быстро вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска.

Следователи уже направили обвинительный акт в суд. За умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины) одесситу грозит реальный тюремный срок – до десяти лет за решеткой. Судебный процесс будет проходить под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры.

