Ключевые моменты:
- Арест Сергея Шалаева продлен до 14 мая 2026 года по ходатайству стороны обвинения.
- Защитник и сам обвиняемый не возражали против продления меры пресечения.
- Суд планировал просмотр видео следственного эксперимента, но из-за технических проблем заседание отложили на 9 апреля.
Детали судебного заседания 16 марта по делу Ганула
16 марта в Приморском районном суде Одессы прошло заседание по делу об убийстве общественного деятеля Демьяна Ганула. Коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора и продлила арест Сергея Шалаева. Он останется под стражей без возможности внесения залога до 14 мая 2026 года.
Защитник обвиняемого и сам Шалаев не возражали против этого решения, сообщает «Суспільне Одеса».
На очередном слушании прокурор предоставила новые письменные доказательства и видеоматериалы. Главным пунктом программы должен был стать просмотр записи следственного эксперимента. На этом видео Шалаев в течение полутора часов детально описывает свои передвижения и действия в день гибели активиста.
Однако заседание пришлось прервать из-за технических проблем в суде: система видеосвязи могла дать сбой при воспроизведении файла. Чтобы не рисковать процессом, судейская коллегия обязала прокурора принести собственный ноутбук на следующее заседание, которое назначено на 9 апреля.
В чем обвиняют Сергея Шалаева
Сергея Шалаева судят по трем статьям:
- Умышленное заказное убийство (п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины)
- Незаконное обращение с оружием (ст. 263 УК Украины)
- Самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины)
Ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Сергей Шалаев имеет военное образование: учился в Одесской военной академии и центре боевой подготовки МВД, служил в ВСУ, владеет различными видами оружия и навыками разведки.
Он заявил, что действовал по заданию человека, представившегося сотрудником СБУ. Личность куратора, который координировал действия Шалаева, пока не установлена.
Напомним, 14 марта в Одессе прошли памятные мероприятия к годовщине гибели Демьяна Ганула. У места его убийства возложили цветы, на Греческой площади открыли мурал с портретом активиста, а по городу прошло мирное шествие с участием друзей, родных, побратимов и единомышленников.
