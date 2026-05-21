Ключевые моменты:

На Ланжероне активист демонтировал русскоязычные предупреждающие таблички.

Знаки запрещали прыжки с пирса в опасной зоне.

После демонтажа новые таблички на украинском языке не установили.

Александр Леоненко также объявил сбор донатов на продолжение подобных рейдов.

Об успешной «очистке» пирса Леоненко написал накануне на своей странице в соцсети Threads.

«Русскоязычные таблички на пляже «Ланжерон» в Одессе. Были до моего вмешательства. После моего вмешательства – успешно демонтированы», – поделился активист.

При этом новые аналоги на государственном языке на месте демонтированных знаков не появились, и опасный пирс остался без предупреждений.

«Осторожно: теперь там таблички нет. И купаться там тоже запрещено», – комментируют местные Телеграм-каналы.

Напомним, Александр Леоненко, который позиционирует себя как «языковой инспектор», стал известным благодаря ряду публичных конфликтов в Одессе, которые он называл «акциями по дерусификации». Также он является автором петиции, которая призывает «запретить исполнять и публично транслировать любые песни на русском языке независимо от национальности авторов».

В 2024 году активиста мобилизовали, а в марте 2026 года он сообщил, что в пятый раз за год оказался в психиатрической больнице. Также Леоненко пожаловался на тяжелое депрессивное состояние и психологический кризис и признался, что чувствует сильное одиночество и отсутствие поддержки, его «ненавидит почти вся Украина», что ничего не добился в жизни, отчего она «потеряла всякий смысл».