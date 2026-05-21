Ключевые моменты:
- На Ланжероне активист демонтировал русскоязычные предупреждающие таблички.
- Знаки запрещали прыжки с пирса в опасной зоне.
- После демонтажа новые таблички на украинском языке не установили.
- Александр Леоненко также объявил сбор донатов на продолжение подобных рейдов.
Об успешной «очистке» пирса Леоненко написал накануне на своей странице в соцсети Threads.
«Русскоязычные таблички на пляже «Ланжерон» в Одессе. Были до моего вмешательства. После моего вмешательства – успешно демонтированы», – поделился активист.
Кроме того, он открыл сбор донатов на продолжение подобных рейдов.
При этом новые аналоги на государственном языке на месте демонтированных знаков не появились, и опасный пирс остался без предупреждений.
«Осторожно: теперь там таблички нет. И купаться там тоже запрещено», – комментируют местные Телеграм-каналы.
Напомним, Александр Леоненко, который позиционирует себя как «языковой инспектор», стал известным благодаря ряду публичных конфликтов в Одессе, которые он называл «акциями по дерусификации». Также он является автором петиции, которая призывает «запретить исполнять и публично транслировать любые песни на русском языке независимо от национальности авторов».
В 2024 году активиста мобилизовали, а в марте 2026 года он сообщил, что в пятый раз за год оказался в психиатрической больнице. Также Леоненко пожаловался на тяжелое депрессивное состояние и психологический кризис и признался, что чувствует сильное одиночество и отсутствие поддержки, его «ненавидит почти вся Украина», что ничего не добился в жизни, отчего она «потеряла всякий смысл».