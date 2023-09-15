Благотворительные организации в Одессе: как обратиться и чем могут помочь

Из-за войны все больше людей оказываются в сложной жизненной ситуации и нуждаются в поддержке. Мы связались с благотворительными фондами, чтобы узнать, какую гуманитарную и финансовую помощь они сейчас предлагают.

Благотворительная организация «Каритас Украина»

Фонд Каритас предоставляет гуманитарную помощь пожилым, людям с инвалидностью І и ІІ групп, малообеспеченным или многодетным семьям. Также льготные категории, у которых из-за войны пострадало жилье, могут получить единовременную выплату в размере 6660 гривен на одного человека (2220 гривен в месяц).

Чтобы узнать о наличии гуманитарной помощи и выплатах в вашем регионе, обращайтесь за консультацией на «горячую линию» — 0 (800) 33-67-34.

Международный комитет Красного Креста

Периодически запускает разные программы помощи родным погибших и пропавших без вести, раненым гражданским лицам, людям, которые отстраивают или ремонтируют пострадавшее от обстрелов жилье. В том числе оказывает гуманитарную помощь переселенцам и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Однако Международный комитет Красного Креста помогает в зависимости от потребностей региона через местные власти.

За консультацией можно обращаться по телефону — 0 (800) 300-155.

Общество Красного Креста Украины

В первую очередь, общество Красного Креста помогает одноразовой гуманитарной помощью людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, переселенцам. Это могут быть продукты питания, средства гигиены, постельное белье и другие необходимые в быту вещи. Также общество продолжает финансировать государственную программу «Прихисток»: граждане, которые бесплатно предоставляют жилье внутренним переселенцам, могут через соцзащиту или ЦПАУ получить ежемесячную компенсацию за расходы на оплату коммунальных услуг. Например, летом — 450 гривен на человека, в отопительный сезон — 900 гривен на человека (в каждом регионе могут быть свои условия). За более подробной информацией звоните на номер 0 (800) 332-656.

Благотворительная организация «АДРА УКРАИНА» («ADRA UKRAINE»)

Работает по всей Украине и в зависимости от нужд людей в конкретном регионе предоставляет различную гуманитарную помощь. В приоритете семьи с детьми, которые находятся на территории активных боевых действий или уехали оттуда, многодетные семьи, женщины или мужчины, самостоятельно содержащие семью, лица старше 50 лет с инвалидностью, лица с инвалидностью, с хроническими заболеваниями, ранением в результате боевых действий. Также данная категория людей может получить выплаты в размере 6660 гривен на одного человека, если их жилье пострадало из-за войны.

Чтобы узнать подробнее о финансовой или гуманитарной помощи в вашем регионе, обращайтесь на «горячую линию» — (067) 333-17-52.

Французская гуманитарная организация «АКТЭД» («ACTED»)

Предлагает финансовую помощь тем, кто пострадал вследствие войны, в том числе выделяет деньги на замену окон и дверей. Приоритетом для получения средств станут родители, самостоятельно воспитывающие детей, люди от 60 лет и старше, лица с инвалидностью, которые требуют ухода, многодетные семьи, те, у кого полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий. Сумма выплат — 6660 гривен на человека (в месяц по 2220 гривен).

Все подробности по телефонам — 0 (800) 33-45-89 или 0 (800) 33-69-36.

Международная организация по миграции (МОМ)

Запустила программу для ремонта частных жилых домов, которые получили легкие и средние повреждения в южных и северо-восточных областях Украины.

Чтобы узнать подробную информацию, звоните — 0 (800) 21-50-15.

Помощь деньгами: кто может рассчитывать?

Международные организации принимают заявки на помощь в индивидуальном порядке. Многое зависит от социального положения и жизненной ситуации, в которой вы находитесь, места проживания и от наличия у фондов денежных средств. Все фонды выплачивают материальную помощь при условии, что семья или человек не получает средства от других организаций.

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