Ключевые моменты:

  • В Одессе пациенту с аневризмой аорты провели сложную кардиохирургическую операцию.
  • Хирурги выполнили протезирование восходящей аорты и полу дуги аорты.
  • Операция прошла успешно, пациент уже проходит раннюю реабилитацию.

Как сообщили на странице больницы в «Фейсбуке», пациент нуждался в срочной помощи из-за серьезного дефекта главного сосуда, и любая ошибка могла стать роковой.

Подобные операции относятся к наиболее сложным в современной кардиохирургии и требуют максимальной слаженности всей медицинской команды.

Чтобы операция прошла успешно, одесская команда работала рука об руку с экспертами из Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова. Совместными усилиями врачам удалось выполнить сложнейшие манипуляции, сохранив при этом нормальное питание мозга во время всей процедуры.

Хирурги Одесской областной больницы вместе с киевскими коллегами спасли жизнь пациента

На данный момент самое страшное уже позади. Врачи больницы отмечают, что операция прошла по плану и без осложнений. Сейчас пациент уже находится в профильной палате. Он начал делать первые шаги к выздоровлению под пристальным вниманием медиков. В больнице подчеркнули, что такие операции – это результат тесного сотрудничества лучших хирургических школ страны.

Фото: скриншот с видео Одесской областной клинической больницы

