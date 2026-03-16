Ключевые моменты:

В Одессе пациенту с аневризмой аорты провели сложную кардиохирургическую операцию.

Хирурги выполнили протезирование восходящей аорты и полу дуги аорты.

Операция прошла успешно, пациент уже проходит раннюю реабилитацию.

Как сообщили на странице больницы в «Фейсбуке», пациент нуждался в срочной помощи из-за серьезного дефекта главного сосуда, и любая ошибка могла стать роковой.

Подобные операции относятся к наиболее сложным в современной кардиохирургии и требуют максимальной слаженности всей медицинской команды.

Чтобы операция прошла успешно, одесская команда работала рука об руку с экспертами из Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова. Совместными усилиями врачам удалось выполнить сложнейшие манипуляции, сохранив при этом нормальное питание мозга во время всей процедуры.

На данный момент самое страшное уже позади. Врачи больницы отмечают, что операция прошла по плану и без осложнений. Сейчас пациент уже находится в профильной палате. Он начал делать первые шаги к выздоровлению под пристальным вниманием медиков. В больнице подчеркнули, что такие операции – это результат тесного сотрудничества лучших хирургических школ страны.

Фото: скриншот с видео Одесской областной клинической больницы