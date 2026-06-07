Ключевые моменты:

Бригада медиков спасла 70-летнего одессита, у которого полностью остановилось сердце.

Из-за асистолии реанимация была крайне сложной, но сердечный ритм восстановили на 18-й минуте, а пульс – на 27-й.

Пациента в стабильном состоянии успешно госпитализировали в реанимационное отделение.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, утром того дня бригада №71 Одесской станции получила вызов со статусом «критический».

Прибыв по адресу, медики обнаружили мужчину в возрасте около 70 лет, который уже находился в состоянии клинической смерти.

Ранее в Одессе спасли пациента с критической патологией сердца

Специалисты сразу же начали расширенные реанимационные мероприятия. Первичный приборный мониторинг показал асистолию – то есть полную остановку электрической и механической деятельности сердца (прямую линию на мониторе). Это один из самых сложных и опасных ритмов, при котором вернуть человека к жизни невероятно трудно.

Однако одесская бригада не опустила руки и продолжала упорно бороться за жизнь пациента:

на 18-й минуте непрерывной реанимации им удалось восстановить биоэлектрическую активность сердца;

на 27-й минуте у мужчины наконец-то восстановилось самостоятельное кровообращение и появился пульс.

После того как состояние пожилого одессита стабилизировали, его экстренно доставили в реанимационное отделение одной из городских больниц.

«Эта история – еще одно подтверждение того, что профессионализм, выдержка, современное оснащение и командная работа медиков каждый день дают шанс на жизнь даже в самых критических ситуациях», – поблагодарили коллег в Центре экстренной помощи.

Напомним, одесские кардиохирурги успешно провели уникальную для Украины операцию и спасли жизнь шестимесячному мальчику. Медики впервые в стране смогли запустить правильный ритм сердца у младенца весом всего 7 килограммов с помощью микроскопического стимулятора.