Ключевые моменты:

В Еврейской больнице ремонтируют хирургический корпус 1900 года постройки.

В здании обновляют коммуникации, фасад, крышу и готовят новые операционные.

В больнице уже открыли отделение реабилитации и создают Центр ментального здоровья.

Реконструкция Еврейской больницы в Одессе: что меняют в историческом корпусе

В Одессе продолжается модернизация городской клинической больницы №1 — одного из старейших медицинских учреждений города.

Сейчас основные работы сосредоточены в хирургическом павильоне — одном из самых узнаваемых зданий комплекса. Корпус построили ещё в 1900 году по проекту архитектора Ф. А. Троупянского. Сегодня он имеет статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения.

Как сообщили в мэрии, ремонт здесь проходит не как обычное обновление помещений — задачу поставили сохранить исторический облик здания и одновременно сделать его современным медицинским пространством.

Как изменится хирургический корпус Еврейской больницы

Во время реконструкции полностью обновляют крышу, реставрируют фасады и исторические ворота. Также уже усилили несущие элементы вокруг оконных и дверных проёмов и продолжают замену инженерных систем: вентиляции, водоснабжения, канализации, электросетей и системы подачи кислорода.

Следующим этапом станет установка кованых ограждений у входов, а также художественная подсветка фасада и проходной арки.

Внутри корпуса появятся современные отделочные решения для медицинских помещений. Для стен используют специальные медицинские панели, которые соответствуют санитарным и гигиеническим требованиям европейского уровня.

После завершения работ здесь оборудуют четыре операционные и отдельные помещения для стерилизации.

Что уже обновили в Еврейской больнице

Обновление больницы идёт поэтапно. В этом году здесь уже открылось современное отделение реабилитации — работы выполнили за средства городского бюджета.

Кроме того, при поддержке международных партнёров в больнице обновили терапевтическое отделение. Проект реализовали при координации Международной организации по миграции и финансировании правительства Франции.

Сейчас в учреждении также продолжается создание Центра ментального здоровья — проект реализуют при поддержке Французского агентства развития.

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