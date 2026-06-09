Ключевые моменты:
- В Еврейской больнице ремонтируют хирургический корпус 1900 года постройки.
- В здании обновляют коммуникации, фасад, крышу и готовят новые операционные.
- В больнице уже открыли отделение реабилитации и создают Центр ментального здоровья.
Реконструкция Еврейской больницы в Одессе: что меняют в историческом корпусе
В Одессе продолжается модернизация городской клинической больницы №1 — одного из старейших медицинских учреждений города.
Сейчас основные работы сосредоточены в хирургическом павильоне — одном из самых узнаваемых зданий комплекса. Корпус построили ещё в 1900 году по проекту архитектора Ф. А. Троупянского. Сегодня он имеет статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения.
Как сообщили в мэрии, ремонт здесь проходит не как обычное обновление помещений — задачу поставили сохранить исторический облик здания и одновременно сделать его современным медицинским пространством.
Как изменится хирургический корпус Еврейской больницы
Во время реконструкции полностью обновляют крышу, реставрируют фасады и исторические ворота. Также уже усилили несущие элементы вокруг оконных и дверных проёмов и продолжают замену инженерных систем: вентиляции, водоснабжения, канализации, электросетей и системы подачи кислорода.
Следующим этапом станет установка кованых ограждений у входов, а также художественная подсветка фасада и проходной арки.
Внутри корпуса появятся современные отделочные решения для медицинских помещений. Для стен используют специальные медицинские панели, которые соответствуют санитарным и гигиеническим требованиям европейского уровня.
После завершения работ здесь оборудуют четыре операционные и отдельные помещения для стерилизации.
Что уже обновили в Еврейской больнице
Обновление больницы идёт поэтапно. В этом году здесь уже открылось современное отделение реабилитации — работы выполнили за средства городского бюджета.
Кроме того, при поддержке международных партнёров в больнице обновили терапевтическое отделение. Проект реализовали при координации Международной организации по миграции и финансировании правительства Франции.
Сейчас в учреждении также продолжается создание Центра ментального здоровья — проект реализуют при поддержке Французского агентства развития.
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