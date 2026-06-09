Ключевые моменты:

Больницу №5 и центр №20 присоединяют к городской больнице №10.

Власти обещают сохранить персонал и привычные для пациентов адреса.

Объединение должно расширить количество медицинских услуг и финансирование.

Объединение больниц в Одессе: что изменится для пациентов

Вопрос реорганизации медицинских учреждений обсуждали на встрече коллективов больниц с представителями Одесской городской военной администрации и городского департамента здравоохранения.

По плану, городская больница №5 и консультативно-диагностический центр №20 войдут в структуру городской клинической больницы №10.

В мэрии объясняют, что главная идея реорганизации — сократить дублирующие административные процессы и направить больше средств непосредственно на медицинскую помощь, оборудование и оплату труда сотрудников.

Для пациентов обещают ещё одно изменение — более связанную систему лечения. После стационара человек сможет продолжить наблюдение у специалистов уже внутри того же объединённого медучреждения.

Какие возможности появятся после объединения больниц

Городская клиническая больница №10 уже работает по модели кластерной больницы — это формат, в котором несколько медицинских направлений объединены в одну систему.

Сейчас здесь работают 17 медицинских сервисов. После объединения власти рассчитывают расширить возможности для планового стационарного лечения, паллиативной помощи, реабилитации и поддержки пациентов в сфере ментального здоровья.

В мэрии также ожидают, что объединённое учреждение сможет привлекать больше финансирования через программу медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины.

Что будет с врачами и останутся ли прежние адреса

Один из главных вопросов для сотрудников и пациентов — сохранение рабочих мест и привычной системы обслуживания.

В департаменте здравоохранения заверяют, что закрытия учреждений не планируется. Медицинский персонал — врачи, медсёстры и младший медперсонал — продолжат работу, а помощь будут оказывать по тем же адресам.

В качестве примера в мэрии приводят опыт объединения больницы №10 и роддома №7. По данным городских властей, после реорганизации финансирование перинатального направления выросло, а учреждение получило современное оборудование благодаря международной поддержке.

Также в Одессе решили реорганизовать городскую инфекционную больницу. Учреждение присоединят к городской клинической больнице №11.