Ключевые моменты:
- Больницу №5 и центр №20 присоединяют к городской больнице №10.
- Власти обещают сохранить персонал и привычные для пациентов адреса.
- Объединение должно расширить количество медицинских услуг и финансирование.
Объединение больниц в Одессе: что изменится для пациентов
Вопрос реорганизации медицинских учреждений обсуждали на встрече коллективов больниц с представителями Одесской городской военной администрации и городского департамента здравоохранения.
По плану, городская больница №5 и консультативно-диагностический центр №20 войдут в структуру городской клинической больницы №10.
В мэрии объясняют, что главная идея реорганизации — сократить дублирующие административные процессы и направить больше средств непосредственно на медицинскую помощь, оборудование и оплату труда сотрудников.
Для пациентов обещают ещё одно изменение — более связанную систему лечения. После стационара человек сможет продолжить наблюдение у специалистов уже внутри того же объединённого медучреждения.
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Какие возможности появятся после объединения больниц
Городская клиническая больница №10 уже работает по модели кластерной больницы — это формат, в котором несколько медицинских направлений объединены в одну систему.
Сейчас здесь работают 17 медицинских сервисов. После объединения власти рассчитывают расширить возможности для планового стационарного лечения, паллиативной помощи, реабилитации и поддержки пациентов в сфере ментального здоровья.
В мэрии также ожидают, что объединённое учреждение сможет привлекать больше финансирования через программу медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины.
Что будет с врачами и останутся ли прежние адреса
Один из главных вопросов для сотрудников и пациентов — сохранение рабочих мест и привычной системы обслуживания.
В департаменте здравоохранения заверяют, что закрытия учреждений не планируется. Медицинский персонал — врачи, медсёстры и младший медперсонал — продолжат работу, а помощь будут оказывать по тем же адресам.
В качестве примера в мэрии приводят опыт объединения больницы №10 и роддома №7. По данным городских властей, после реорганизации финансирование перинатального направления выросло, а учреждение получило современное оборудование благодаря международной поддержке.
Также в Одессе решили реорганизовать городскую инфекционную больницу. Учреждение присоединят к городской клинической больнице №11.