Ключевые моменты

Виктор Павлик возвращается в Одессу с концертом «Лучшее» в Филармонии.

В Музкомедии — премьера мюзикла «Алиса в Стране Чудес».

Одесский Художественный музей празднует день рождения серией уникальных экскурсий.

В филармонии — концерт «Осенний вечер» с классикой от XVII до XX века.

В Beit Grand — стендап-импровизация от Богдана Богаченко.

Топ-5 событий, куда пойти в Одессе 7, 8 и 9 ноября

Современный одесский юмор в центре Beit Grand

7 ноября, 18:00. Богдан Богаченко. Стендап-импровизация Beit Grand

Вечер импровизации с Богданом Богаченко для взрослых. Отличная возможность пообщаться с комиком (или просто послушать) и стать частью создания комедии прямо во время шоу. Много импровизации — значит, многие шутки прозвучат только в этот вечер и больше никогда!

День рождения Художественного музея

8 ноября, 11:00. День рождения Национального художественного музея

В честь дня рождения ONFAM посетителей приглашают на серию кураторских экскурсий, которые откроют музей изнутри — как живое пространство идей, тишины и вдохновения.

В программе:

знакомство с экспозицией «Музейная история» с Валерием Коршуновым;

путешествие по загадочному гроту;

созерцание выставки Валерия Басанца «Тишина» вместе с Владимиром Чигринцем;

встреча с творческим наследием Одесского художественного колледжа на выставке «Плеяды» под руководством Валерии Наседкиной;

погружение в мир современной фотографии на экспозиции победителей MYPH Photography Prize 2024 с Анастасией Явтушенко.

Обратите внимание: купив один билет, вы можете посетить все экскурсии (кроме грота).

Концерт осенней музыки в Филармонии

8 ноября, 18:00. Осенний вечер в Филармонии

За четыре года существования проект покорил одесскую публику разнообразными концепциями, виртуозным исполнением, авторскими аранжировками и неожиданными открытиями.

«Осенний вечер» — музыкальное путешествие сквозь века, где талантливые одесские музыканты объединят классику с новым звучанием.

Прозвучит музыка XVII–XX веков — в авторских аранжировках для кларнета, клавесина и оркестра.

Музыка Люлли, Куперена, Сен-Санса, Мийо и других композиторов оживёт в исполнении Михаила Ксиды (кларнет), Дианы Гульцовой (рояль, клавесин) и Камерного оркестра филармонии.

В концерте также участвуют артисты Национального одесского симфонического оркестра — Кирилл Бендеров (скрипка) и Александр Шагов (контрабас).

Алиса в Стране Чудес — премьера в Музкомедии

9 ноября, 11:00. Алиса в Стране Чудес. Театр Музкомедии

Большая премьера в театре Музкомедии — «Алиса в Стране Чудес»! Детей приглашают окунуться в волшебное путешествие, которое захватывает и поражает!

Зрители заглянут в мир магии, где реальность переплетается с чудесами, а каждый шаг открывает новую загадку! Где-то далеко, за границами привычного мира, существует таинственная Страна — место, которого нет ни на одной карте.

Это мир, где правят чары, а реальность подчиняется законам фантазии! Не упустите шанс погрузиться в удивительный мир, где возможно всё!

Концерт Виктора Павлика

9 ноября, 18:00. Виктор Павлик. Лучшее. Одесская филармония

Для поклонников украинской эстрады сцена филармонии засияет энергией и голосом Виктора Павлика — с его лучшими песнями, воспоминаниями и новым вдохновением. Кстати, поклонники заметили, что он давно не выступал в Одессе — и вот, наконец, исправился.

