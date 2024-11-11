Какую помощь получают ветераны ВСУ от громад? «Одесская жизнь» начинает проект помощи ветеранам

Герои без «дорожной карты»

В Украине существуют разные программы поддержки ветеранов ВСУ и их семей – на государственном и местном уровнях, от общественных, благотворительных организаций, доноров и т.д. Что касается поддержки на местном уровне, она сильно отличается даже в пределах одной Одесской области.

Почему так произошло? Знают ли наши защитники и защитницы о помощи и льготах, которые они уже сегодня могут получить в своих громадах? С какими вопросами и к кому обращаться? Давайте разбираться.

Как выяснили журналисты нашего издания, в большинстве громад Одесской области отсутствуют «дорожные карты» для ветеранов ВСУ, они тратят много времени и ресурсов на хождение по кабинетам чиновников.

Анализ официальных сайтов Ренийского городского совета и других громад Одесской области показал, что для ветеранов ВСУ там отсутствует полная информация о всех возможностях получения помощи и поддержки местных громад. На официальных сайтах есть рубрики по мобилизации, но нет рубрик по типу: «Помощь ветеранам ВСУ», «Полезная информация для ветеранов ВСУ» и т.д.

Лучше дела в Бессарабской громаде, на сайте которой недавно появилась рубрика «Сектор по ветеранской политике», но информация там еще неполная.

В результате у ветеранов ВСУ, членов их семей, а также у других жителей громад создается впечатление, что «ветераны брошены на произвол судьбы», «громада о них забыла», «использовали и списали». Так, в частности, высказывались ветераны и члены их семей непосредственно во время общения с журналистами «Одесской жизни». Такие мнения увеличивают социальное напряжение, приводят к открытым и внутренним конфликтам.

Общественное объединение «Правозащитный центр “Принцип»» разработало типовые схемы предоставлятелей услуг в громадах, но это лишь теоретические рекомендации общего характера, не привязанные к конкретным громадами.

Андрей Брицько, участник боевых действий, г. Рени:

– Считаю, что большинство моих побратимов, которые после ранений и по другим причинам уже вернулись домой, не знают обо всех возможностях помощи со стороны громады. Если для них будет подготовлена ​​полная информация, то это будет на пользу: «дорожная карта» поможет сориентироваться и получить помощь.

Например, я только сейчас от журналистов узнал, что у Рени есть представительство государственного Бюро правовой помощи, и каждый ветеран или ветеранка ВСУ могут бесплатно получать не только юридические консультации, но и помощь по оформлению судебных исков и т.д.

В крепкой громаде ветераны получают больше

Мы рассмотрели уровень поддержки ветеранов ВСУ и членов их семей, опираясь на информацию Одесской областной военной администрации о программах, принятых территориальными громадами в 2024 году (конечно, эти программы дополняются). Есть громады, в которых создали мощную систему поддержки защитников и защитниц.

Измаил: частично погашается задолженность по коммуналке

В Измаиле разработали отдельную программу поддержки защитников и защитниц Украинского государства на 2024 год. На предусмотренные в бюджете 890 тысяч гривен они могут получить адресную материальную помощь:

частичное погашение затрат на лечение и приобретение медикаментов;

приобретение средств протезирования, слуховых аппаратов, кардиостимуляторов, средств гигиены;

частичную оплату услуг по зубопротезированию;

частичное погашение задолженности по оплате коммунальных услуг;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

приобретение строительных материалов и ремонт жилья;

в особых случаях в связи со сложной жизненной ситуацией.

Кроме того, отдельно заложено 600 тысяч гривен на предоставление ежемесячной помощи (стипендии) в размере 2000 гривен лицам с инвалидностью в результате войны.

Балта: до 50 тысяч раненых на социально-бытовые нужды

В Балтском обществе, как и во многих других громадах, не стали разрабатывать отдельную программу, а внесли дополнительные строки в существующую под названием «Защита и забота». В частности, для ветеранов ВСУ и членов их семей предусмотрено:

возмещение предоставленных реабилитационных и медицинских услуг защитникам и защитницам (заложено 443 тысячи гривен);

одноразовую материальную помощь от 10 до 50 тысяч гривен на решение социально-бытовых вопросов для тех, кто получил ранения (в общей сложности заложено 240 тысяч гривен);

предоставление ежемесячных стипендий лицам с инвалидностью, участникам боевых действий с инвалидностью общего заболевания I группы, а также их детям до достижения ими 18-летнего возраста: каждому громада ежемесячно выплачивает по полторы тысячи гривен и дополнительно по 500 гривен на детей (в общей сложности на это заложено в бюджете 240 тысяч гривен).

Кроме того, предусмотрены средства на бесплатное зубопротезирование (80 тысяч гривен) и на возмещение стоимости льготного проезда на междугородных маршрутах общего пользования железнодорожным транспортом.

Черноморск: почти два миллиона на стипендии защитникам

Далеко не все громады Одесщины предоставляют ежемесячные стипендии ветеранам, получившим инвалидность. Черноморское городское общество заложило в бюджете на выплату стипендий 1,8 миллиона гривен.

Кроме Измаила и Балты, ежемесячные стипендии еще назначили в Красносельской, Визырской, Степановской, Теплодарской и некоторых других громадах Одесщины.

Помощь с фантазией: как громады изобретают новые способы позаботиться о военных

От коляски до школьного портфеля: не забыли о детишках

Обычно защитники и защитницы получают от громад единовременную помощь. Как показывает инфографика, в большинстве своем средства направляются на лечение, реабилитацию и медикаменты.

Есть общины, где решили выплачивать единовременную помощь (от двух до пяти тысяч гривен) к праздникам. Кто-то избрал День Независимости Украины, кто-то – День украинского казачества.

Красносельская и еще несколько громад решили сделать приятное детишкам защитников и покупают подарки к новогодним праздникам или канцтовары ко Дню знаний.

А вот Авангардовская поселковая громада решила поддерживать семьи военнослужащих, у которых родился младенец: единовременная помощь предоставляется для приобретения необходимых детских товаров, средств гигиены и ухода, продуктов питания, игрушек.

От бассейна к МРТ: креативные подходы

Есть громады, которые, кроме традиционных форм поддержки, предусмотрели нечто особенное. К примеру, Николаевская поселковая громада компенсирует стоимость изготовления документов для оформления земельных участков и зубопротезирования высокотехнологичными материалами.

Черноморское городское общество направило 113 тысяч гривен на то, чтобы военнослужащие бесплатно посещали бассейн.

Усатовская сельская громада заложила средства на онаблюдение защитников и защитниц методом магнитно-резонансной томографии. Кстати, это общество предусмотрело средства и на изготовление и распространение брошюры с социальной рекламой для населения по социальной защите защитников Украины и членов их семей.

То, что не нуждается в деньгах, но стоит дорого

Интересный опыт Тузловской громады, разработавшей свою программу взаимодействия с ветеранами ВСУ. Это проведение детального анкетирования для определения их потребностей, организация встреч защитников с оказывающими им помощь волонтерами, культурно-художественные акции для ветеранов, а также их привлечение к формированию национально-патриотического воспитания молодежи. Все эти меры не нуждаются в дополнительном финансировании, но тоже важны – не хлебом единым живой человек.

Поддержка при мобилизации: ушел на фронт – получил деньги

Некоторые громады Одесщины сделали акцент на помощь именно мобилизованным землякам. Так, Таировская поселковая громада выплачивает единовременно по 20 тысяч гривен семьям военнослужащих и лицам, призванным на военную службу во время мобилизации в ряды ВСУ и другие военные формирования.

Черноморская городская громада с начала 2024 года выделяет каждому мобилизованному по 20 тысяч гривен. В общей сложности на эту статью расходов заложен один миллион гривен.

Такую же сумму — один миллион — заложила в своем бюджете Теплицкая сельская громада.

Савранская поселковая громада каждому мобилизованному предоставляет по пять тысяч гривен, всего на это заложено 500 тысяч.

Выгодянская и Шабовская сельские громады смогли выделить каждой семье мобилизованного по две тысячи гривен.

Аналогичную поддержку можно увидеть еще в нескольких громадах Одесщины, но в целом таких статей расходов на фоне всех остальных примерно десять процентов.

Неравные возможности, но равная преданность: история маленького общества

Чем меньше населения Одесщины, тем меньше ресурсов на социальные программы. В Одесской области есть громады, которые в поддержку ветеранов ВСУ почти не заложили в бюджете средств, или предусмотрели в минимальном размере. Это такие маленькие общины, как Дачненская, Дивизийская, Кубейская сельская, Сергеевская, Слободская, Суворовская поселковые и другие. Но они тоже не стоят в стороне.

– Наша Суворовская громада оказывает материальную помощь военнослужащим ВСУ и других военных формирований, стоящих на защите Украины. Согласно программе, каждый защитник получает одноразово по 15 тысяч гривен. Всего выплачено уже 795 тысяч, – рассказывает заместитель поселкового председателя по вопросам деятельности исполнительных органов Суворовского поселкового совета Инна Мушикова. – Помимо этого, за счет местного бюджета обеспечивается бесплатное питание детей родителей – участников боевых действий: как в школах (из расчета 42 гривны в день), так и в детских садах (62 и 84 гривны в день, в зависимости от возраста ребенка).

Сейчас мы формируем бюджет на 2025 год. Будем смотреть на бюджетные запросы, которые предоставит социальный отдел, и на возможности громады. Что-то людям обещать, если не будет возможности выполнить обещания – не вариант.

Считаю, что нельзя сравнивать возможности таких громад как, например, Измаильская и Балтская с такими как Суворовская и Вилковская – они разные по количеству населения. Если в Измаиле есть порт, который приносит в казну немалые средства, то наша громада в основном аграрная, мы формируем бюджет за счет фермеров, которые, слава Богу, работают.

Почти на каждой сессии стараемся что-то выделить на ВСУ, точнее, передаем субвенции.

О помощи ветеранам ВСУ, то правительством уже внедряется институт помощника ветерана. Будет ли такой специалист в обществе, будет зависеть от количества ветеранов. Мы уже ищем человека, который мог бы взять на себя такую ​​ответственную работу, но есть проблема с кадрами. Сейчас в Центре предоставления админуслуг организуем так называемое окно ветерана, понимаем, что это нужно.

У чиновников есть свои приоритеты

Александр Можаев, ветеран войны, член президиума общественной организации «Организация ветеранов Ренийской МТГ» считает, что уровень поддержки ветеранов в громадах зависит не только от наличия финансов, но и от приоритетов.

– С финансами – разумеется. Что я имею в виду, говоря о приоритетах? Есть люди, которые из-за своих должностных обязанностей разрабатывают разные программы, и эти люди имеют свои приоритеты. Могут ли общественные организации влиять на приоритеты громады? Мы живем в свободной стране, каждый человек может выступать с какой-либо инициативой лично или в составе какой-либо организации. Но на практике общественные организации могут высказать свое предложение – и не больше.

На сегодняшний день в Ренийской громаде нет общественной организации, которая объединила бы защитников Украины, но, не сомневаюсь, что она будет создана.

Проблемы ветеранов – это словосочетание, которое не полно содержания, а его надо наполнять конкретикой. По моему мнению, как участника войны, самый актуальный вопрос – это здоровье. Самые распространенные проблемы со здоровьем – невралгии, посттравматические стрессовые состояния, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. У Рени возможности лечения и реабилитации – минимальные.

Знаю, что было намерено создать на базе Ренийской городской больницы реабилитационный центр для возвращающихся с войны – вопрос актуален. Но эта идея так и не воплотилась. Почему? Подробностей я не знаю.

Громадам помогает «Ветеранс Хаб Одесса» и его мобильная группа

Не все громады Одесщины, а их более 90, имеют возможность предоставить ветеранам ВСУ и членам их семей широкий спектр помощи. Но ветераны могут рассчитывать на помощь общественных организаций, одна из таких «Ветеранс Хаб Одесса».

– Наша общественная организация оказывает ветеранам и их семьям юридическую и психологическую помощь, а также социальную поддержку, — рассказывает заместитель председателя «Ветеранс Хаб Одесса» Ульяна Громович. – Сейчас наибольшее количество получаемых запросов касается юридических вопросов – относительно перерасчетов пенсии, прохождения МСЭК и т.д. Да, в громадах есть представительства Бесплатной юридической помощи, юристы оказывают ветеранам первичную и вторичную помощь, но семьям они не всегда могут ее оказать – а мы это делаем. В нашей организации есть юристы, ведущие адвокатскую практику.

Хочу сказать о специфике юридической помощи именно защитникам и защитницам: чтобы получить результат, я советую обращаться к юристам, работающим именно с делами военных. В громадах, думаю, с такими специалистами есть проблема. Знаю случаи, когда ветеран обращался к юристу в собственной общине, ведущему гражданские дела, – и результата не было. Итак, пожалуйста, обращайтесь в нашу общественную организацию – и по телефону, и непосредственно к членам мобильной группы, которая периодически выезжает в громаду Одесщины.

Еще одно направление, в котором может помочь ветеранам «Ветеранс Хаб Одесса», – психологическая поддержка. Психологи бесплатно проводят групповые занятия, на которых оказывают психологическую поддержку женам ветеранов, родственникам погибших, а также семьям, ожидающим возвращения военнослужащего домой.

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Если вы проживаете в Бессарабской, Любашевской или Ренийской громадах области и у вас есть вопросы о получении помощи, или вы не знаете, куда обращаться и какую поддержку можете получить в вашей общине, обращайтесь к журналистам «Одесской жизни» по телефонам:

Юлия Валиева (Бессарабская громада) – (067) 953-36-12;

Юрий Федорчук (Любашевская громада) – (098) 951-11-75;

Антонина Бондарева (Ренийская громада) – (067) 488-61-24.

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