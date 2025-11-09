Ключевые моменты:
- NOAA прогнозирует К-индекс 4 — это средняя магнитная буря (желтый уровень).
- После 7-8 ноября солнечная активность немного снизится, но чувствительные люди все еще могут ощущать дискомфорт.
Магнитная буря 9 ноября 2025: прогноз и влияние на здоровье
Сегодня, 9 ноября, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), ожидается солнечная активность с К-индексом 4. Это соответствует средней геомагнитной буре, при которой метеочувствительные люди могут почувствовать легкое недомогание.
Во время магнитных бурь в атмосфере меняются давление и электромагнитное поле. Организм реагирует на это по-разному — у кого-то может болеть голова, появиться слабость, раздражительность или скачки давления. Специальных лекарств от «магнитной усталости» нет, но можно помочь себе простыми способами.
Как пережить магнитную бурю 9 ноября
- Соблюдайте режим сна и отдыха.
- Избегайте тяжелой пищи, кофе и алкоголя.
- Пейте достаточно воды и гуляйте на свежем воздухе.
- Делайте легкую зарядку, чтобы улучшить кровообращение.
- Постарайтесь избегать стрессов и конфликтов.
- При хронических болезнях держите нужные лекарства под рукой.
Специалисты напоминают: солнечная активность может меняться в течение суток, поэтому стоит следить за обновлениями прогноза.
Вас также может заинтересовать: Как русский язык обманом оказался в списке защищенных и почему он до сих пор там