Ключевые моменты:

NOAA прогнозирует К-индекс 4 — это средняя магнитная буря (желтый уровень).

После 7-8 ноября солнечная активность немного снизится, но чувствительные люди все еще могут ощущать дискомфорт.

Магнитная буря 9 ноября 2025: прогноз и влияние на здоровье

Сегодня, 9 ноября, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), ожидается солнечная активность с К-индексом 4. Это соответствует средней геомагнитной буре, при которой метеочувствительные люди могут почувствовать легкое недомогание.

Во время магнитных бурь в атмосфере меняются давление и электромагнитное поле. Организм реагирует на это по-разному — у кого-то может болеть голова, появиться слабость, раздражительность или скачки давления. Специальных лекарств от «магнитной усталости» нет, но можно помочь себе простыми способами.

Как пережить магнитную бурю 9 ноября

Соблюдайте режим сна и отдыха.

Избегайте тяжелой пищи, кофе и алкоголя.

Пейте достаточно воды и гуляйте на свежем воздухе.

Делайте легкую зарядку, чтобы улучшить кровообращение.

Постарайтесь избегать стрессов и конфликтов.

При хронических болезнях держите нужные лекарства под рукой.

Специалисты напоминают: солнечная активность может меняться в течение суток, поэтому стоит следить за обновлениями прогноза.

