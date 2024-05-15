В ОК «Юг» считают видео избитой одесситки «непозволительными действиями»

Напомним, вечером 13 мая в соцсетях начало распространяться сообщение об избиении девушки в центре Одессы мужчиной в военной форме. Пострадавшая 19-летняя одесситка Антонина Токмакова утверждает, что на нее напал и избил сотрудник ТЦК, а причиной стало то, что она снимала на видео, как ее приятеля увозят на автобусе в военкомат.

Руководство оперативного командования «Юг» обратилось в правоохранительные органы с целью установления целей и обстоятельств создания видео, а также для определения лиц и групп, в чьих интересах эти действия были совершены.

«Попадающие в сеть видеоматериалы работают в пользу нашего врага, направляясь на разрушение процесса мобилизации и дискредитацию военных с территориальных центров комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении военных.

Также командование добавило, что совместные усилия с правоохранителями «помогут выявить и остановить подобные неразрешенные действия, а также сохранить безопасность и стабильность в регионе».

Раннее инцидент с избиением девушки в Одессе взяли под контроль в Минобороны.

Также сообщалось, что по факту избиения девушки военнослужащим Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона возбудила уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Досудебное расследование проводит Главное управление Нацполиции в Одесской области.