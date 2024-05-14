Избиение одесситки сотрудниками ТЦК прокомментировали в Минобороны

Такое сообщение было обнародовано сегодня, 14 мая 2024 года, на официальном сайте Минобороны.

В Минобороны взяли под контроль инцидент с избиением девушки в Одессе

Как сказано в сообщении, сегодня в Сети распространили видео «о конфликтном инциденте женщины с представителем Одесского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки», в результате которого 19-летняя одесситка была доставлена в местную больницу с телесными повреждениями головы и грудной клетки.

Также сообщается, что по факту избиения девушки военнослужащим Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона возбудила уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Досудебное расследование проводит Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Министерство обороны Украины контролирует расследование этого дела, оказывая полную и всестороннюю поддержку органам досудебного следствия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности»,

– отмечают в ведомстве.

Напомним, вечером 13 мая в соцсетях начало распространяться сообщение об избиении девушки в центре Одессы мужчиной в военной форме, представившимся работником ТЦК.

По словам пострадавшей, причиной стало то, что она снимала на видео, как ее приятеля увозят на автобусе в военкомат.

Конфликт с ТЦК в центре Одессы: версия полиции

В то же время в полиции обвиняют в агрессивном поведении саму девушку.

По версии правоохранителей, все началось с того, что вечером того дня на улице Гаванной компания нетрезвых молодых людей повздорила с таксистом, который отказался их везти. Те в отместку залили его из газового баллончика. На вызов мужчины выехал экипаж патрульной полиции, и всех участников конфликта пригласили в райотделение на Греческой.

По сообщению полиции, в райотделе девушка вела себя агрессивно, бросалась в драку к полицейским, разбила оконное стекло на контрольно-пропускном пункте, а на требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировала. В отношении нее были составлены несколько протоколов по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП, а также протокол об админзадержании.

А в отношении одного молодого человека составили админпротокол за распитие алкоголя в общественных местах.

После составления административных материалов и взятия объяснений молодых людей отпустили.

Правоохранители уверяют, что узнали о нападении уже на следующий день, то есть сегодня, 14 мая. К ним поступило сообщение, что ночью девушку избили работники ТЦК и СП.

«По информации от органов здоровья, ей причинены закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Сама потерпевшая с заявлением в правоохранительные органы не обращалась, на телефонные звонки дознавателя не отвечает и дома не появляется»,

– заявили правоохранители.

«Ключевым для понимания того, что же на самом деле произошло этой ночью на Греческой стало бы видео с камер наружного наблюдения. Отделение полиции, Торговый центр, множество бутиков – камер на этом пятачке достаточно. Однако ни одного кадра нет не то чтобы от официальных источников, материалы не просочились даже во вездесущие паблики.

И еще один очень важный вопрос, откуда вообще взялся костыль? Это не палка, не дубинка, не то, чтобы редкость, но просто так на дороге не валяется, и одолжить у тех же копов не получится. И как мужчина в военной форме, и, вероятно, с костылем, незаметно исчез из-под носа полицейских? Конфликт не был тихим. Неужели подобные крики звучат на Греческой так часто, что копы не обращают на них вообще никакого внимания?

Откуда взялся и куда делся бусик? Еще один вопрос, ответ на который точно поможет полиции разобраться в этом деле»,

– интересуется издание «Думская».

При этом личность жертвы нападения Антонины Токмаковой оказалась весьма не однозначной. Выяснилось, что девушка уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Так, два года назад, в 2022 году, она «совершила злостное неповиновение распоряжению полицейского, а именно не отошла на обозначенное расстояние». В 2021 году ее привлекали к администратиной ответственности за нецензурную брань в общественном месте, а год назад суд оштрафовал ее на 850 гривен за нанесение легких телесных повреждений (девушка ополчилась на случайную прохожую, которая снимала на телефон, как пьяная компания безобразничает). Правда, штраф так и не был выплачен, и Антонине присудили 50 часов общественных работ.

Кроме того, она пыталась вынести из «Сільпо» на Европейской улице (бывшая Екатерининская) три сэндвича и другую еду, общей стоимостью 3 тыс. гривен, но была задердана на выходе охраной. А из секонда на улице Бунина она хотела стащить две футболки и платок, и снова попалась. Ее также признавали виновной и в домашнем насилии (обзывала матом родную бабушку и угрожала ей физической расправой).

А еще девушку ловили с марихуаной и снова оштрафовали на 850 гривен.

Таким образом, Антонину точно знают в райотделе.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Фото 24 канала