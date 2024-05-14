Человек в форме избил девушку костылями: одесситка обвиняет ТЦК

Происшествие случилось поздно вечером 13 мая в 50 метрах от Приморского районного отделения полиции, в котором ранее пострадавшая и трое ее приятелей писали заявление по факту конфликта с таксистом.

Пострадавшая 19-летняя одесситка Антонина Токмакова утверждает, что на нее напал и избил сотрудник ТЦК, а причиной стало то, что она снимала на видео, как ее приятеля увозят на автобусе в военкомат.

Что рассказала Антонина Токмакова

Как рассказала Антонина, поздно вечером 13 мая на Греческой улице она с тремя друзьями-парнями пришла в полицию писать заявление на таксиста, который перед этим из-за собственной ошибки залил их лица перцовым баллончиком.

Во время написания заявления в райотдел зашел военный с костылем в руках.

«Представился сотрудником ТЦК. Он был рядом с полицейскими в момент оформления заявления. Затем он вышел. После того, как заявление было написано, полиция отказалась выпускать нас», – рассказала девушка.

«На наше возмущение и на съемку происходящего отреагировали сначала молча, а после минут 20 разбирательств, полиция ответила, что я совершила мелкое хулиганство, хотя в тот момент просто хотела выйти из отдела, а мне преграждали путь рукой. На вопрос: «Что происходит?» мне ответили: «Теперь подождем ТЦК», – добавила она.

По словам Антонины, их не выпускали из райотдела в течение двух часов, но потом все же отпустили двух 19-летних парней. Третьего отпускать отказались, и девушка осталась с ним.

«И вот здесь и появляется мужчина с костылем с начала истории, заводя за собой еще двух военных. Они сказали, что моего друга сейчас везут на Канатную, 86, «переночевать» и дальше будут «разбираться». Это буквально», – рассказала одесситка.

После этого парня повезли в ТЦК, а девушка схватила телефон и начала снимать отъезжающий автобус и водителя. В этот момент из отделения полиции выбежал тот самый военный с костылем и несколько раз ударил им девушку по голове, из-за чего она упала на землю, а он продолжил бить ее костылем.

Как отреагировал Одесский областной ТЦК

В областной ТЦК и СП сообщили, что по факту избиения на улице Греческой начата служебная проверка.

«В случае выявления и доказывания вины представителей ТЦК и СП, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами по установлению реальных обстоятельств», — Уверяют в ТЦК.

Что рассказали в полиции

Полицейские начали расследование уголовного производства, начатого специализированной прокуратурой в сфере обороны по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что узнали об инциденте во время мониторинга социальных сетей.

«В ходе проверки данной информации было установлено, что 12 мая вечером на спецлинию «102» поступило сообщение от таксиста о том, что на улице Гаванной четверо граждан напали на него и применили газовый баллончик раздражительного действия. По вызову мужчины выехал экипаж патрульной полиции. Компания молодых людей, в которую входила девушка и трое мужчин, с места происшествия была приглашена в территориальное подразделение полиции. Как выяснилось, молодые люди напали на таксиста за то, что отказал им в поездке, поскольку они были с алкоголем и в алкогольном опьянении», — говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что в райотделе девушка вела себя агрессивно, бросалась в драку, «разбила оконные стекла на контрольно-пропускном пункте, на требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировала».

Относительно нее и одного из парней было составлено несколько протоколов.

На следующий день в полицию поступило сообщение, что на улице Греческой ночью девушку избили работники ТЦК и СП. Медики диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

«Сама потерпевшая с заявлением в правоохранительные органы не обращалась, на телефонные звонки дознавателя не отвечает и дома не появляется», — сообщили в полиции.

В рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

В полиции добавили, что пострадавшую уже обвиняли в краже по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. В марте этого года суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Ранее представители ТЦК в Одессе попали в двойной скандал: они пытались похитить мужчину прямо с улицы и загрузить его в «скорую», которая как выяснилось, была передана волонтерами на передовую.