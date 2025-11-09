Ключевые моменты:

Прокуратура возбудила проверку Одесского зоопарка по обращениям активистов.

Причиной стали публикации с фото и видео животных.

Государственная экологическая инспекция выдала предписание об устранении нарушений.

Директор зоопарка Игорь Беляков заявил о подготовке ответных исков.

Зоопарк сотрудничает со следствием и опровергает нарушения.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook благотворительная зоозащитная организация UAnimals, которая и инициировала ранее проверку зоопарка своими публичными заявлениями и обращением в полицию.

«Приморская окружная прокуратора города Одессы возбудила уголовное дело против Одесского зоопарка по части 1 статьи 299 (жестокое обращение с животными)», – говорится в сообщении.

Кроме того, зоозащитники призывают правоохранителей «должным образом расследовать дело, наказать виновных и изъять животных».

Как сообщила спикер областной прокуратуры Инна Верба, расследование начато по публикациям в СМИ и заявлениям зоозащитников.

«Проверяется информация о том, что в Одесском зоопарке якобы гибнут животные из-за ненадлежащего ухода и питания. В рамках дела в профильные инспекции направлены запросы для проверки соблюдения зоопарком требований природоохранного законодательства», – отметила представитель прокуратуры.

Поводом для проверки стали обращения активистов и материалы, появившиеся в сети. На фото и видео, распространенных зоозащитниками, запечатлены якобы «измученные, больные и даже мертвые» животные. После их обращения Государственная экологическая инспекция провела внеплановую проверку и выдала зоопарку предписание об устранении нарушений.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, сейчас учреждение готовит ответные иски. Он также утверждает, что зоопарк сотрудничает со следствием и намерен доказать, что «ни о каком жестоком обращении речи быть не может».

«Три недели идет мощная атака на наш зоопарк. Мы готовим иски, потому что понимаем, кто стоит за этим», – добавил Беляков.

