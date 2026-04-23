Ключевые моменты:

На Люстдорфской дороге после перекрестка с Левитана снова проваливается асфальт.

Опасный участок огородили.

В направлении Таирова образовалась серьезная пробка.

О сроках ремонта пока не сообщается.

По информации местных пабликов, на одном из оживленных участков Люстдорфской дороги зафиксировано разрушение дорожного покрытия. Асфальт начал проседать сразу после перекрестка с улицей Левитана в направлении жилмассива Таирова.

Опасный участок уже огородили, чтобы предотвратить возможные аварии. Однако это привело к значительному осложнению движения – на месте образовалась серьезная пробка.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия:

О сроках устранения проблемы пока не сообщается.

Напомним, большой провал на перекрестке улицы Левитана и Люстдорфской дороги образовался во время ливня 30 сентября 2025 года. Тогда из-за просадки асфальта в яму попали маршрутка и легковой автомобиль. Пострадавших не было, но участок пришлось срочно перекрыть.

В течение нескольких недель велись восстановительные работы. До их завершения на этом отрезке дороги действовало временное одностороннее движение.

В конце октября проезд был полностью открыт.

