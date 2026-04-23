Ключевые моменты:
- На Люстдорфской дороге после перекрестка с Левитана снова проваливается асфальт.
- Опасный участок огородили.
- В направлении Таирова образовалась серьезная пробка.
- О сроках ремонта пока не сообщается.
По информации местных пабликов, на одном из оживленных участков Люстдорфской дороги зафиксировано разрушение дорожного покрытия. Асфальт начал проседать сразу после перекрестка с улицей Левитана в направлении жилмассива Таирова.
Опасный участок уже огородили, чтобы предотвратить возможные аварии. Однако это привело к значительному осложнению движения – на месте образовалась серьезная пробка.
Очевидцы публикуют видео с места происшествия:
О сроках устранения проблемы пока не сообщается.
Напомним, большой провал на перекрестке улицы Левитана и Люстдорфской дороги образовался во время ливня 30 сентября 2025 года. Тогда из-за просадки асфальта в яму попали маршрутка и легковой автомобиль. Пострадавших не было, но участок пришлось срочно перекрыть.
В течение нескольких недель велись восстановительные работы. До их завершения на этом отрезке дороги действовало временное одностороннее движение.
В конце октября проезд был полностью открыт.
