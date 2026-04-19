Ключевые моменты:

На Аркадийском плато появилась 30-метровая трещина — ее связывают с утечкой воды и слабыми грунтами

Под районом – катакомбы, и специалисты не исключают локального провала

Район застроили без инфраструктуры – здесь десятки тысяч людей и постоянные пробки

Эксперты прямо говорят: плато не рассчитано на такую плотность застройки

«Это может закончиться провалом»

Трещина на дороге возле дома на Аркадийском плато, 5 уже достигла примерно 30 метров. На месте установили маячки, чтобы отслеживать движение грунта.

По словам специалистов, причина – не только асфальт.

– Проблема связана с избытком влаги из-за утечки воды. Это влияет на грунты, – объясняет доцент ОГАСА Константин Анисимов. И добавляет:

– Это не оползень, но риски остаются.

Под плато – пустоты

Еще тревожнее звучат оценки архитекторов.

– Если перекрытие выработки обрушится — может произойти локальный провал. Это опасное явление, – отмечает директор института ОГАСА Владимир Суханов.

Речь идет о катакомбах, которыми пронизан этот район. Именно из-за них раньше здесь не разрешали высотную застройку.

«Элитный район» теперь неудобный и опасный

Сегодня на плато живут десятки тысяч людей, но район фактически не приспособлен к такой нагрузке.

– Компактный изолированный район просто не рассчитан на проживание 50 тысяч человек, – признают специалисты.

Реальность такова:

узкие дороги и постоянные пробки;

отсутствие школ и поликлиник;

застройка «впритык», без нормальных дворов;

Скорая и спасатели часто физически не могут быстро добраться до домов.

Проблема – не трещина, а система

Еще в 2015 году пожар в высотке показал, чем заканчивается такая застройка.

– Спасатели могли добраться только до седьмого этажа, – сообщали тогда в ГСЧС.

Пожар тушили пять часов – и лишь чудом он не перекинулся на соседние здания.

Журналисты отмечают: плато застраивали хаотично, часто без надлежащих документов и без создания инфраструктуры.

Обещанные школы, больницы и дороги так и не появились.

Зато появилось другое: проблема – не трещина, а система, плотная застройка, перегрузка и риски, которые теперь буквально выходят наружу.

Материал подготовлен на основе расследования «Одесской жизни» – Аркадийское плато: элитный район Одессы без инфраструктуры и с рисками под ногами.

Журналисты проанализировали Генплан Одессы, детальные планы территории и решения горсовета, а также собрали комментарии специалистов ОГАСА и ГСЧС. Отдельно проверены официальные сообщения городской власти по обследованию трещины, данные об инженерных коммуникациях и технические причины деформации грунта.

