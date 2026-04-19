Ключевые моменты:
- На Аркадийском плато появилась 30-метровая трещина — ее связывают с утечкой воды и слабыми грунтами
- Под районом – катакомбы, и специалисты не исключают локального провала
- Район застроили без инфраструктуры – здесь десятки тысяч людей и постоянные пробки
- Эксперты прямо говорят: плато не рассчитано на такую плотность застройки
«Это может закончиться провалом»
Трещина на дороге возле дома на Аркадийском плато, 5 уже достигла примерно 30 метров. На месте установили маячки, чтобы отслеживать движение грунта.
По словам специалистов, причина – не только асфальт.
– Проблема связана с избытком влаги из-за утечки воды. Это влияет на грунты, – объясняет доцент ОГАСА Константин Анисимов. И добавляет:
– Это не оползень, но риски остаются.
Под плато – пустоты
Еще тревожнее звучат оценки архитекторов.
– Если перекрытие выработки обрушится — может произойти локальный провал. Это опасное явление, – отмечает директор института ОГАСА Владимир Суханов.
Речь идет о катакомбах, которыми пронизан этот район. Именно из-за них раньше здесь не разрешали высотную застройку.
«Элитный район» теперь неудобный и опасный
Сегодня на плато живут десятки тысяч людей, но район фактически не приспособлен к такой нагрузке.
– Компактный изолированный район просто не рассчитан на проживание 50 тысяч человек, – признают специалисты.
Реальность такова:
- узкие дороги и постоянные пробки;
- отсутствие школ и поликлиник;
- застройка «впритык», без нормальных дворов;
- Скорая и спасатели часто физически не могут быстро добраться до домов.
Проблема – не трещина, а система
Еще в 2015 году пожар в высотке показал, чем заканчивается такая застройка.
– Спасатели могли добраться только до седьмого этажа, – сообщали тогда в ГСЧС.
Пожар тушили пять часов – и лишь чудом он не перекинулся на соседние здания.
Журналисты отмечают: плато застраивали хаотично, часто без надлежащих документов и без создания инфраструктуры.
Обещанные школы, больницы и дороги так и не появились.
Зато появилось другое: проблема – не трещина, а система, плотная застройка, перегрузка и риски, которые теперь буквально выходят наружу.
Материал подготовлен на основе расследования «Одесской жизни» – Аркадийское плато: элитный район Одессы без инфраструктуры и с рисками под ногами.
Журналисты проанализировали Генплан Одессы, детальные планы территории и решения горсовета, а также собрали комментарии специалистов ОГАСА и ГСЧС. Отдельно проверены официальные сообщения городской власти по обследованию трещины, данные об инженерных коммуникациях и технические причины деформации грунта.
