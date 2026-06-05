Ключевые моменты:

Сегодня на проспекте Небесной Сотни в Одессе, напротив ТРЦ «Сити-центр» дотла сгорела пригородная маршрутка №25 «Черноморск – Одесса».

Водитель успел экстренно остановить автобус и эвакуировать людей.

Самостоятельно потушить огонь водителю не удалось.

О пострадавших не сообщается.

Пока Главное управление ГСЧС в Одесской области готовит официальную сводку, инцидент активно обсуждают в городских Телеграм-каналах.

Как выяснилось, загорелась маршрутка №25 «Черноморск – Одесса». Один из пассажиров, находившийся в салоне в момент возгорания, подробно описал начало пожара:

«Сначала, еще не доезжая до Школьного, в салоне начал появляться дым. Водитель его не видел и не чувствовал, потому что источник дыма был сразу за ним. Но передние пассажиры сразу начали обращать его внимание на это. А уже возле «Ситика» дыма стало очень много», – рассказывает очевидец.

Водитель транспорта среагировал оперативно: сразу остановил машину и открыл двери для пассажиров. Однако спасти сам автобус собственными силами ему не удалось.

«Водитель приказал всем экстренно эвакуироваться через заднюю дверь. Сам схватил огнетушитель и побежал смотреть, что там. Влупил весь огнетушитель под машину, но это мало помогло. Он начал панически кричать на проезжей части, чтобы хоть кто-то одолжил еще огнетушитель. Но хоть люди у нас и доброжелательные, на огнетушители оказались небогаты. На все про все – от первого окрика до выгоревшего каркаса – прошло меньше 10 минут», – отмечает одессит.

По словам пассажира, перед возгоранием в автобусе сильно пахло перегретым сцеплением, а сам пожар начался под днищем в районе водительского места.

Не обошлось и без курьезов – уходя, люди все равно пытались расплатиться.

«И немного иронии: несмотря на режим эвакуации, почти все пассажиры оставили деньги за проезд. А вот сам водитель в безнадежных попытках спасти автобус вряд ли успел забрать свою кассу. Водителю удачи», – подытожил очевидец.

Официальная информация о последствиях пожара на данный момент не поступала. О пострадавших также ничего не известно.

Также напомним: в воскресенье, 7 июня, в центре Одессы пройдет велогонка «Гонка вверх – UpHill Red Bull!». Из-за соревнований на несколько часов ограничат движение автомобилей и изменят маршруты общественного транспорта.