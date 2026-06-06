Ключевые моменты:

Провал зафиксирован на оживленном участке улицы Генуэзской в районе Аркадии.

На снимках видно, что глубокая промоина образовалась прямо на траектории движения автомобилей, а машины проезжают в опасной близости от пустоты.

Никаких предупреждающих знаков или ограждений вокруг свежего «портала» на момент съемки установлено не было.

В курортной Аркадии назревает серьезное ЧП на дороге. На улице Генуэзской в асфальте образовалась сквозная дыра, ведущая в глубокую подземную пустоту.

На кадрах отчетливо видно, насколько коварна эта ловушка: внешне дорожное полотно кажется целым, но под ним уже нет опоры. Синий минивэн разминулся с провалом буквально в нескольких сантиметрах – его колесо прошло в опасной близости от края скрытой ямы. Под весом тяжелого транспорта этот участок может окончательно обвалиться в любой момент.

Судя по всему, под проезжей частью из-за подмыва грунтовых вод или аварии на коммуникациях образовался масштабный вымыв грунта. На момент съемки коммунальные службы еще не успели выставить ограждение вокруг опасной зоны.

Водителям, которые едут в сторону площади 10 Апреля или Аркадии, стоит быть максимально бдительными и объезжать этот участок стороной.

Напомним, в середине мая в Одессе из-за обвала тротуарной плитки на улице Ицхака Рабина провалилась под землю 10-летняя девочка.

Фото – Думская