Ключевые моменты
- Утром 17 июня враг массировано атаковал Одессу дронами;
- В историческом центре города значительные разрушения;
- Известно о 13 пострадавших, под завалами могут находится люди;
- На месте атаки работают экстренные службы.
Последствия массированной атаки российских дронов
Первые взрывы в Одессе прозвучали около 4:40. В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении о массированной атаке беспилотников.
Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Одесской ОВА и горсовете.
В частности, в результате атаки повреждения получил инклюзивный центр, где работали с детьми с особенностями психофизического развития. К счастью, здесь никто из людей не пострадал.
Повреждено также здание детского сада, расположенного рядом. Изуродованы жилые дома и гаражи.
По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди. Информация о погибших пока не поступала.
Сейчас продолжается ликвидация последствий российской атаки. На месте работают экстренные службы, после чего коммунальщики приступят к ликвидации последствий. Будет развернут оперативный штаб для координации помощи и восстановления.
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