Ключевые моменты

Утром 17 июня враг массировано атаковал Одессу дронами;

В историческом центре города значительные разрушения;

Известно о 13 пострадавших, под завалами могут находится люди;

На месте атаки работают экстренные службы.

Последствия массированной атаки российских дронов

Первые взрывы в Одессе прозвучали около 4:40. В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении о массированной атаке беспилотников.

Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Одесской ОВА и горсовете.

В частности, в результате атаки повреждения получил инклюзивный центр, где работали с детьми с особенностями психофизического развития. К счастью, здесь никто из людей не пострадал.

Повреждено также здание детского сада, расположенного рядом. Изуродованы жилые дома и гаражи.

По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди. Информация о погибших пока не поступала.

Сейчас продолжается ликвидация последствий российской атаки. На месте работают экстренные службы, после чего коммунальщики приступят к ликвидации последствий. Будет развернут оперативный штаб для координации помощи и восстановления.

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