Ключевые моменты:
- Мужчина сорвался со строительной люльки на уровне седьмого этажа.
- От полученных травм он скончался в больнице.
- Полиция расследует нарушение правил безопасности на стройке.
Гибель рабочего на стройке в Одесском районе
В Авангардовской громаде, неподалеку от Одессы, 6 ноября произошла трагедия — во время строительных работ погиб 30-летний мужчина.
По данным полиции, во время выполнения задач на высоте строительная люлька, в которой находился рабочий, сорвалась примерно с седьмого этажа. Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Следователи квалифицировали происшествие как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что привело к гибели человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины).
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии и проверяют, были ли соблюдены требования охраны труда на объекте.
