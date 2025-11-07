Ключевые моменты:

Мужчина сорвался со строительной люльки на уровне седьмого этажа.

От полученных травм он скончался в больнице.

Полиция расследует нарушение правил безопасности на стройке.

Гибель рабочего на стройке в Одесском районе

В Авангардовской громаде, неподалеку от Одессы, 6 ноября произошла трагедия — во время строительных работ погиб 30-летний мужчина.

По данным полиции, во время выполнения задач на высоте строительная люлька, в которой находился рабочий, сорвалась примерно с седьмого этажа. Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи квалифицировали происшествие как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что привело к гибели человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии и проверяют, были ли соблюдены требования охраны труда на объекте.

