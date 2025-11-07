Ключевые моменты
Одесский украинский музыкально-драматический театр имени Василия Василько празднует свое 100-летие со времени основания 7 ноября 1925 года, став важным культурным центром города.
Театр прошел большой путь, начиная с Первого рабоче-крестьянского театра и до сегодняшнего дня, сохраняя свое уникальное наследие и любовь к украинской культуре.
За столетие существования театр пережил не один кризис, но всегда восстанавливался, сохраняя репертуар, включающий классику и современную драму.
Несмотря на трудности войны, театр продолжает работать, представляя новые спектакли и проекты, поддерживая украинское искусство в условиях сложных времен.
Столетие на сцене: Как появился в Одессе Украинский театр
Предтечей театра был целый ряд, как сейчас бы сказали, «артпроектов»: Одесский Молодой театр (1922 год), филиал театра «Березиль» Леся Курбаса (1924 год), Первый рабоче-крестьянский театр имени Ивана Франко (1924 год). И, наконец, из актерского состава этих трупп и была создана труппа «Держдрамы».
7 ноября 1925 года в театре представили первый спектакль – «Полумяри» режиссера Бориса Глаголина.
В 1926 году в театр пришел Василий Василько. Он посвятил театру всю свою жизнь и остался с ним после смерти – в 1995 году Одесскому украинскому театру было присвоено его имя.
Сегодняшний репертуар и дыхание театра
Несмотря на солидный возраст и полномасштабную войну, Украинский театр живет чрезвычайно активной жизнью.
С февраля 2022 года здесь было представлено 25 театральных и концертных премьер и открыто новое сценическое пространство – под сценой. Там сейчас можно посмотреть спектакль «Эмигранты».
Кроме этого, в театре проходят литературные встречи, чтения, дискуссии. Музыкальный руководитель Вадим Бессараб вместе с оркестром и хором театра постоянно готовит новые программы, где звучат джаз, классика, авторская музыка.
В репертуаре можно найти спектакли на любой вкус – современную украинскую драму «Вырий», «Чуваки не празднуют, или Ukrainian», «Перевозчик», «Карпатский вестерн»; мировую классику и современную драму «Комедия ошибок», «Привет, Монстре», «Рождественская история Скруджа», «1900-й. Легенда о пианисте»; украинскую классику «Ночь перед Рождеством», «Кайдаши», «В воскресенье рано зелье копала».
Объединяет все эти разные по содержанию и жанрам произведения немалая любовь, с которой они были поставлены и играются. Театр находит возможность приглашать как известных столичных режиссеров, так и дает возможность высказаться молодым талантам.
Благодаря международной поддержке в 2024 году был реализован совместный театральный украинско-чешско-немецкий проект WE ARE HAMLET. Этот «Гамлет» год путешествовал фестивалями Европы, но в Украину, к сожалению, не доехал – немецкая сторона не стала рисковать своими актерами и отказалась предоставлять им страховку для поездки в Украину. Пока проект законсервирован и ждет лучших времен.
Люди театра: кто ставит спектакли и играет в них
С октября 2017 года театр возглавляет Юлия Пивоварова. Рядом с ней – почти семьдесят актеров и музыкантов, два десятка работников, которые обеспечивают работу сцены, административные работники. Многие мужчины – в рядах ВСУ. Кто-то уже вернулся с фронта, как, например, актер и режиссер Роман Федосеев. Недавно он поставил «Комедию ошибок» Шекспира.
В начале полномасштабного вторжения в театре появилось много актеров-переселенцев из Херсона, Николаева и Киева. Большинство из них работают в театре до сих пор. Сейчас почти половина актеров Украинского театра – не одесситы, и это большая проблема.
По словам Юлии Пивоваровой, главный вызов – удержать коллектив при чрезвычайно низких зарплатах. Так, например, актер второй категории получает около 8000 тысяч гривен в месяц. Это обычно молодежь, которая недавно выпустилась из институтов. Но как прожить на эти деньги, когда нужно снимать квартиру, ведь и общежития сейчас для них нет.
«Вот почему многие талантливые молодые актеры уходят не то что из театра, а и вообще из профессии», – резюмирует художественная руководительница театра.
Сто первый сезон Украинского театра – новая история, новые планы
Несмотря на все неурядицы и проблемы, театр входит в свое второе столетие с оптимизмом и в хорошей творческой форме. Свой 101-й сезон театр начал с премьеры романтико-мистической комедии Карло Гоцци «Привет, Монстре», которую поставил киевский режиссер Слава Жила.
На очереди капитальное восстановление «Кайдашей» – самого старого спектакля, который неизменно идет на сцене театра с 2009 года.
Еще одна реинкарнация должна произойти со спектаклем «Горгоны» Дона Нигро. В 2019 году это был режиссерский дебют Романа Федосеева. Сейчас, вернувшись с войны, режиссер решил дать этому спектаклю вторую жизнь. Всех подробностей еще не знаем, но точно известно, что в спектакль вернется Народная артистка Украины Диана Малая.
Уже на январь следующего года готовится премьера по Бертольту Брехту «Добрый человек из Сезуана» в сотрудничестве с режиссером Евгением Резниченко. Это будет вторая работа с Евгением. Сейчас вы можете посмотреть его спектакль «Камень» – драматическую историю, которая поднимает важные темы исторической правды, подмены понятий, «скелетов в шкафу» и не проработанной травмы.
Пять фактов о театре Василько и васильковцах
- Здание театра постоянно страдало от пожаров. Как считал Сибиряков, это происходило из-за несчастливого номера дома – 13. По легенде, он договорился с городской властью об изменении нумерации по Херсонской улице. Здание получило №15, но от пожаров театр это не спасло. И до сих пор здесь время от времени случаются возгорания.
- Свою творческую деятельность Василько начинал как театральный фотограф.
- Василий Василько трижды возглавлял театр, суммарно пробыв главным режиссером четырнадцать лет.
- Актриса театра, Заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская имеет в трудовой книжке только одну запись: от июля 1962 года.
- Актриса Тамара Лукаш задействована в наибольшем количестве спектаклей театра – 15!
