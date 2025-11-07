Ключевые моменты

Одесский украинский музыкально-драматический театр имени Василия Василько празднует свое 100-летие со времени основания 7 ноября 1925 года, став важным культурным центром города.

Театр прошел большой путь, начиная с Первого рабоче-крестьянского театра и до сегодняшнего дня, сохраняя свое уникальное наследие и любовь к украинской культуре.

За столетие существования театр пережил не один кризис, но всегда восстанавливался, сохраняя репертуар, включающий классику и современную драму.

Несмотря на трудности войны, театр продолжает работать, представляя новые спектакли и проекты, поддерживая украинское искусство в условиях сложных времен.

Столетие на сцене: Как появился в Одессе Украинский театр

Предтечей театра был целый ряд, как сейчас бы сказали, «артпроектов»: Одесский Молодой театр (1922 год), филиал театра «Березиль» Леся Курбаса (1924 год), Первый рабоче-крестьянский театр имени Ивана Франко (1924 год). И, наконец, из актерского состава этих трупп и была создана труппа «Держдрамы».

7 ноября 1925 года в театре представили первый спектакль – «Полумяри» режиссера Бориса Глаголина.

В 1926 году в театр пришел Василий Василько. Он посвятил театру всю свою жизнь и остался с ним после смерти – в 1995 году Одесскому украинскому театру было присвоено его имя.

Сегодняшний репертуар и дыхание театра

Несмотря на солидный возраст и полномасштабную войну, Украинский театр живет чрезвычайно активной жизнью.

С февраля 2022 года здесь было представлено 25 театральных и концертных премьер и открыто новое сценическое пространство – под сценой. Там сейчас можно посмотреть спектакль «Эмигранты».

Кроме этого, в театре проходят литературные встречи, чтения, дискуссии. Музыкальный руководитель Вадим Бессараб вместе с оркестром и хором театра постоянно готовит новые программы, где звучат джаз, классика, авторская музыка.



В репертуаре можно найти спектакли на любой вкус – современную украинскую драму «Вырий», «Чуваки не празднуют, или Ukrainian», «Перевозчик», «Карпатский вестерн»; мировую классику и современную драму «Комедия ошибок», «Привет, Монстре», «Рождественская история Скруджа», «1900-й. Легенда о пианисте»; украинскую классику «Ночь перед Рождеством», «Кайдаши», «В воскресенье рано зелье копала».

Объединяет все эти разные по содержанию и жанрам произведения немалая любовь, с которой они были поставлены и играются. Театр находит возможность приглашать как известных столичных режиссеров, так и дает возможность высказаться молодым талантам.



Благодаря международной поддержке в 2024 году был реализован совместный театральный украинско-чешско-немецкий проект WE ARE HAMLET. Этот «Гамлет» год путешествовал фестивалями Европы, но в Украину, к сожалению, не доехал – немецкая сторона не стала рисковать своими актерами и отказалась предоставлять им страховку для поездки в Украину. Пока проект законсервирован и ждет лучших времен.

Люди театра: кто ставит спектакли и играет в них

С октября 2017 года театр возглавляет Юлия Пивоварова. Рядом с ней – почти семьдесят актеров и музыкантов, два десятка работников, которые обеспечивают работу сцены, административные работники. Многие мужчины – в рядах ВСУ. Кто-то уже вернулся с фронта, как, например, актер и режиссер Роман Федосеев. Недавно он поставил «Комедию ошибок» Шекспира.

В начале полномасштабного вторжения в театре появилось много актеров-переселенцев из Херсона, Николаева и Киева. Большинство из них работают в театре до сих пор. Сейчас почти половина актеров Украинского театра – не одесситы, и это большая проблема.

По словам Юлии Пивоваровой, главный вызов – удержать коллектив при чрезвычайно низких зарплатах. Так, например, актер второй категории получает около 8000 тысяч гривен в месяц. Это обычно молодежь, которая недавно выпустилась из институтов. Но как прожить на эти деньги, когда нужно снимать квартиру, ведь и общежития сейчас для них нет.



«Вот почему многие талантливые молодые актеры уходят не то что из театра, а и вообще из профессии», – резюмирует художественная руководительница театра.

Сто первый сезон Украинского театра – новая история, новые планы

Несмотря на все неурядицы и проблемы, театр входит в свое второе столетие с оптимизмом и в хорошей творческой форме. Свой 101-й сезон театр начал с премьеры романтико-мистической комедии Карло Гоцци «Привет, Монстре», которую поставил киевский режиссер Слава Жила.

На очереди капитальное восстановление «Кайдашей» – самого старого спектакля, который неизменно идет на сцене театра с 2009 года.

Еще одна реинкарнация должна произойти со спектаклем «Горгоны» Дона Нигро. В 2019 году это был режиссерский дебют Романа Федосеева. Сейчас, вернувшись с войны, режиссер решил дать этому спектаклю вторую жизнь. Всех подробностей еще не знаем, но точно известно, что в спектакль вернется Народная артистка Украины Диана Малая.



Уже на январь следующего года готовится премьера по Бертольту Брехту «Добрый человек из Сезуана» в сотрудничестве с режиссером Евгением Резниченко. Это будет вторая работа с Евгением. Сейчас вы можете посмотреть его спектакль «Камень» – драматическую историю, которая поднимает важные темы исторической правды, подмены понятий, «скелетов в шкафу» и не проработанной травмы.

Пять фактов о театре Василько и васильковцах

Здание театра постоянно страдало от пожаров. Как считал Сибиряков, это происходило из-за несчастливого номера дома – 13. По легенде, он договорился с городской властью об изменении нумерации по Херсонской улице. Здание получило №15, но от пожаров театр это не спасло. И до сих пор здесь время от времени случаются возгорания. Свою творческую деятельность Василько начинал как театральный фотограф. Василий Василько трижды возглавлял театр, суммарно пробыв главным режиссером четырнадцать лет. Актриса театра, Заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская имеет в трудовой книжке только одну запись: от июля 1962 года. Актриса Тамара Лукаш задействована в наибольшем количестве спектаклей театра – 15!

