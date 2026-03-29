Ключевые моменты:

Одессу и пригород вечером 29 марта атакуют ударные дроны.

В городе гремят взрывы, силы ПВО ведут активную боевую работу по вражеским целям.

Под угрозой удара находятся жилые массивы от Аркадии и Фонтанки до Черемушек и Авангарда.

Сигнал воздушной тревоги в Одессе был дан в начале седьмого вечера. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении группы БпЛА с акватории Черного моря в сторону Одессы.

Первоначально «шахеды» взяли курс на Пивденное с маневрами в сторону Чабанки – Беляр – Фонтанки, но спустя несколько минут мониторинговые каналы сообщили об угрозе для Французского бульвара, Аркадии, позже – микрорайонов Школьного и Черемушек, а также Ленпоселка и поселка Авангард.

Продолжается боевая работа. Не покидайте укрытий!

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНО 19:46:

В настоящее время над Одессой маневрирует один БпЛА, периодически «всплывая» то над Таирова, то над Молдаванкой и Черемушками.

По уточненной информации, «шахед» взял курс на «7-е небо» и Авангард.

Как сообщалось, в ночь на 29 марта Россия в очередной раз атаковала ударными дронами Одесскую область, нацелившись на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

А в ночь на 28 марта один из массированных дроновых обстрелов пережила Одесса. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре – повреждены роддом, ряд жилых домов и учреждений. Погибли два человека, ранены 12 человек, в том числе 09-летний ребенок.

